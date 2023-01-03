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苗栗三義地景天梯3D彩繪年前拆除 暫時畫不回去了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三義鄉地景天梯3D彩繪2016年元旦公布，一炮而紅，成了人氣景點。圖／本報資料照片
苗栗縣三義鄉地景天梯3D彩繪2016年元旦公布，一炮而紅，成了人氣景點。圖／本報資料照片

苗栗縣三義鄉地景天梯3D彩繪，因年久黏貼的塑料畫板翹起，有安全顧慮，鄉公所於年前拆除，因地方見仁見智，且重新彩繪需逾120萬元，鄉公所決定從長計議，天梯彩繪暫時回不去了。

三義鄉公所2015年爭取客委會補助，60多萬元在建中國小校門口前99個階梯，彩繪鐵路舊山線CK124蒸氣火車頭、勝興火車站、龍騰斷橋，及石虎、達摩木雕、油桐花等三義鄉元素，2016年元旦公布，一炮而紅，成了人氣景點，鄉公所於去年12月24日、25日拆除，地方見仁見智。

天梯當時帶動風潮，除了政府單位外，民間也響應，附近廣盛老街一帶彩繪蓋斑鬥魚、台灣百合、國際慢城的蝸牛意象，及早期農村景象等，有如三義小城故事繽紛繪本，吸引觀光人潮，天梯彩繪拆除，有許多人不捨。

鄉公所指出，天梯彩繪當年是先設計畫在塑料上，再黏貼在抿石子階梯上，但年久歷經日曬雨淋，彩繪褪色、塑料翹起，公所修不勝修，去年10月還接獲反映，造成民眾刮傷，基於安全的考量先拆除。

此外，公所訪價如果再畫回去，材料等升級，費用需要120萬元以上，且目前客委會等單位，幾乎都不補助彩繪的經費，公所決定從長計議，徵求地方的意見並評估，階梯暫時會維持原貌。

苗栗縣三義鄉天梯3D彩繪年久修不勝修，公所去年底拆除，恢復抿石子階梯。圖／三義鄉公所提供
苗栗縣三義鄉天梯3D彩繪年久修不勝修，公所去年底拆除，恢復抿石子階梯。圖／三義鄉公所提供
苗栗縣三義鄉天梯3D彩繪年久修不勝修，公所去年底拆除，恢復抿石子階梯。記者范榮達／攝影
苗栗縣三義鄉天梯3D彩繪年久修不勝修，公所去年底拆除，恢復抿石子階梯。記者范榮達／攝影

客委會 火車站 石虎 苗栗縣

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