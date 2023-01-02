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桃園元旦寶寶數量減 去年出生人口恐成5年新低

聯合報／ 記者陳右豪朱冠諭／桃園即時報導
桃園元旦去年出生人口可能成為5年新低，市長張善政上午表示會加碼補助促進生育。本報資料照
桃園元旦去年出生人口可能成為5年新低，市長張善政上午表示會加碼補助促進生育。本報資料照

桃園今年共有77位元旦寶寶，比去年101人少了24人。據市府衛生局統計，截至去年11月，桃園新生兒1萬6632人，出生數及粗出生率恐成近5年新低。為解決少子化，市長張善政今天上午允諾，今年元旦起二、三胎加碼補助生育津貼1萬元。

衛生局副局長蘇柏文表示，桃園市粗出生率從2017年起，每年雖都高於全國整體數據，但截至去年11月，桃園出生人數僅1萬6632人，相較前年出生數2萬541人減少約4000人，估計去年新生兒數量及粗出生率，可能會成為近5年新低。

蘇柏文指出，雖然元旦寶寶人數與整體出生率沒有直接關係，但從2017年起，桃園新生兒人數逐年遞減，去年每月新生兒數量都沒有突破2000人，的確是少子化的一大警訊。

蘇柏文認為，桃園出生人數減少，主要有3點原因，第一是生育率受到台灣整體經濟、物價等大環境因素影響，第二是年輕世代生活價值觀及對於家庭角色期待的改變，優先照顧自己的日常生活，第三是許多現代人認為婚姻不再只是為生育傳承。

議員魏筠表示，相較全國，桃園人口逐漸增長，看得出來桃園適宜人口居住，適合發展的縣市。而社會福利的財政比率，也應該適度的提高幼托的比率，多照顧青年族群。不宜將過多比重放在單一族群身上，以免造成不均。

桃園 新生兒 衛生局 元旦 少子化

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