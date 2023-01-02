桃園2胎寶元旦再加碼1萬元津貼 議員：更需要托育配套

桃園市長張善政催生落實元旦起二、三胎加碼補助生育津貼一萬元，多位年輕新手父母今天下午認為，市府提高生育津貼發放，會激勵想生孩子考慮；桃園市議員亦表示，樂見市政更多鼓勵生兒育女補貼政策，生育津貼之外，還要更多托育政策配套，激勵「敢生、好養」，減輕年輕家庭壓力。

張善政兌現選舉政見，指元旦出生二、三胎寶寶適用加碼生育津貼，「第一胎3萬元，第二胎加碼為4萬元、第三胎加碼為5萬元」。張姓新手媽媽說，結婚生不生孩子與經濟能力有關，她帶1歲的孩子離開職場，幸好每月育兒津貼5000元多少有幫助，市府提高生育津貼，有鼓勵年輕父母想生念頭。

韓姓新手爸爸說，生育津貼之外，育兒補助更需要，他女兒2歲多，托育一個月保姆費1.6萬元，政府補助9500元，對年輕家幫助很大，提高二胎生育津貼加碼，會鼓勵年輕夫妻想生，不過後續找保姆管道及公托太少，是新手父母最大困擾，希望市府資訊多宣導和協助。

市議員謝美英表示，市府提高生育津貼鼓勵生育是好事，在不影響其他社福預算，她是樂觀其成，只是很多市民向她反映公托不夠才是大問題，新手父母面臨帶孩子有一人要離開職場，後續育兒費用需求大，生育津貼只有一次，托育機構、托育品質，讓年輕父母不放心，建議市府增加公托機構數量，納入雲端監視系統，讓家心安心。

市議員彭俊豪表示，他樂見市府透過生育津貼等更多補貼，減輕年輕夫妻生兒育女壓力，但在公托設置及多元家庭托育配套要趕快推動，建議市府尋找更多閒置空間，或與企業結合，增加臨時性托育或夜間托育服務，或媒合托育機構做夜間托育，來鼓勵年輕夫妻敢生之外，還要好養，托育政策配套服務要更多元，減輕新手父母壓力，多些幸福感。