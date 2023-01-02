新竹縣第2屆原夢創生競賽評選揭曉 原式夢想奪冠

新竹縣「樂舞竹夢文創原漾」成果發表會前天圓滿落幕，會中同時舉辦第2屆原夢創生競賽頒獎，由從事部落餐食設計的「原式夢想」團隊奪冠，並獲4萬元獎金，竹縣府原民處希望點燃原民青年在新竹縣發展的創業動能，提升新創風氣。

原民處表示，競賽以創業培力為核心，藉由徵件競賽、培力工作坊及第2屆原民成果博覽會活動等，徵求具有創新、創意、創業想法的原民青年，將創意夢想以產品實現，透過媒合商轉機會，導入市場行銷，以達成青年創業的綜效目標。

第2屆原夢創生競賽結果，原式夢想拿下第1外，從事美容美髮的「my salon」與從事影音培訓設計的「嵐幽巴恩嵐凡影像工作室」則分別獲得2、3名，創新獎由從事原民工藝的「荃晨實業」獲得，實踐獎則由從事園藝植物販售推廣的「Dada’s succulove」獲得，優選則為從事原民樂舞的「始作庸者」以及從事原民美食餐車的「亮Light」獲得。

原民處指出，展銷中心創新育成基地主要為原住民圓創業夢，希望透過創新育成基地，輔導進駐業者的需求，以及未來想創業的產品及品牌定位，因此為了點燃原民青年在新竹縣發展的創業動能，提升新創風氣，發展原民在地特色產業及原民文化，規畫「原夢創生競賽活動」，以協助原民青年創意啟發、創業培力，進而實踐創業構想。