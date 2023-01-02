防公車撞行人意外 桃園今年估調整100處行人穿越線

台中和台北日前先後發生公車撞行人意外事件，為防止行人與轉向車輛相撞，桃園市交通局表示，近期已對鄰近學校、大型賣場或醫院的13處路口，試辦行人綠燈提早開啟措施，以達人車分流之效，後續預計將擴大實施50處路口，針對100處過於接近路口的行人穿越線，也會適度退縮調整，減少駕駛在路口轉彎時的視距障礙。

交通局交通工程科長曾啟倫表示，市府去年11月起已針對行人較多之處，試辦行人綠燈提早開啟措施，13處路口分別位於「桃園區萬壽路與山鶯路口」、「龜山區忠義路與光峰路、楓樹路口」、「龜山區萬壽路與中正路口」、「龜山區文化一路與復興一路口」、「中壢區高鐵站前路與青心路口」、「中壢區青埔路與洽溪路口」、「中壢區青昇路與大仁路口」、「中壢區領航北路與春德路口」、「中壢區三光路與中央西路口」、「蘆竹區南竹路與光明路口」、「蘆竹區大新路與新生路口」、「大溪區中華路與民權東路」、「龍潭區中正路與龍華路479巷口」。

曾啟倫表示，近期多起公車肇事，主因是行人穿越線距離路口過近，加上車輛轉彎時駕駛被Ａ柱擋住視線所致；而學校、交通場站或大型商業設施附近，行人穿越量也較一般路口龐大，因此希望透過行人綠燈早開措施，達到人車分流的效果。

曾啟倫表示，交通局盤點全市過於接近路口的行人穿越線，其中60處已適度退縮調整，今年預計再調整100處；同時公車評鑑指標項目，也會提高行車安全權重，作為營運虧損補貼依據。

而針對桃園20處易肇事路口，曾啟倫表示，市府已辦理「易肇事路口路段改善研究專案」，去年10月26日核定期中報告，並針對13處易肇事路口規畫改善方案，將於今年陸續施作；今年將再針對10處易肇事路口、路段規畫改善方案，預計3月定案。