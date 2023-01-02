快訊

貨都我們在搬！怨年終1個月爆請假潮 長榮航勤：能走的都去星宇了

中國直飛台灣航班昨起實施入境唾篩 首日陽性率出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防公車撞行人意外 桃園今年估調整100處行人穿越線

聯合報／ 記者朱冠諭陳右豪／桃園即時報導
為防止行人與轉向車輛相撞，桃園市交通局試辦行人綠燈提早開啟措施，交通局表示，今年預計將擴大實施至50處路口。圖／桃園市交通局提供
為防止行人與轉向車輛相撞，桃園市交通局試辦行人綠燈提早開啟措施，交通局表示，今年預計將擴大實施至50處路口。圖／桃園市交通局提供

台中和台北日前先後發生公車撞行人意外事件，為防止行人與轉向車輛相撞，桃園市交通局表示，近期已對鄰近學校、大型賣場或醫院的13處路口，試辦行人綠燈提早開啟措施，以達人車分流之效，後續預計將擴大實施50處路口，針對100處過於接近路口的行人穿越線，也會適度退縮調整，減少駕駛在路口轉彎時的視距障礙。

交通局交通工程科長曾啟倫表示，市府去年11月起已針對行人較多之處，試辦行人綠燈提早開啟措施，13處路口分別位於「桃園區萬壽路與山鶯路口」、「龜山區忠義路與光峰路、楓樹路口」、「龜山區萬壽路與中正路口」、「龜山區文化一路與復興一路口」、「中壢區高鐵站前路與青心路口」、「中壢區青埔路與洽溪路口」、「中壢區青昇路與大仁路口」、「中壢區領航北路與春德路口」、「中壢區三光路與中央西路口」、「蘆竹區南竹路與光明路口」、「蘆竹區大新路與新生路口」、「大溪區中華路與民權東路」、「龍潭區中正路與龍華路479巷口」。

曾啟倫表示，近期多起公車肇事，主因是行人穿越線距離路口過近，加上車輛轉彎時駕駛被Ａ柱擋住視線所致；而學校、交通場站或大型商業設施附近，行人穿越量也較一般路口龐大，因此希望透過行人綠燈早開措施，達到人車分流的效果。

曾啟倫表示，交通局盤點全市過於接近路口的行人穿越線，其中60處已適度退縮調整，今年預計再調整100處；同時公車評鑑指標項目，也會提高行車安全權重，作為營運虧損補貼依據。

而針對桃園20處易肇事路口，曾啟倫表示，市府已辦理「易肇事路口路段改善研究專案」，去年10月26日核定期中報告，並針對13處易肇事路口規畫改善方案，將於今年陸續施作；今年將再針對10處易肇事路口、路段規畫改善方案，預計3月定案。

桃園 公車 高鐵

延伸閱讀

探元旦寶寶兌現政見 張善政：元旦起2胎寶適用加碼津貼

長榮航勤依法休假昨航班大亂 張善政：必要時市府會介入

桃園大溪9人染「退伍軍人病」 集中在這地區

桃園機師職業工會聲明：機師工會支持長榮航勤員工合法休假行動

相關新聞

防公車撞行人意外 桃園今年估調整100處行人穿越線

台中和台北日前先後發生公車撞行人意外事件，為防止行人與轉向車輛相撞，桃園市交通局表示，近期已對鄰近學校、大型賣場或醫院的...

元旦升旗在泰安山嵐中飄揚？ 鍾東錦請鄉親拭目以待

苗栗縣長鍾東錦昨天在縣府前廣場主持第一次元旦升旗典禮，他認為國旗很美，應該讓全民看見，透露開始想像某一年的元旦，國旗在泰...

探元旦寶寶兌現政見 張善政：元旦起2胎寶適用加碼津貼

桃園市昨天元旦寶寶總共77名新生兒，市長張善政今天上午前往中壢區宏其婦幼醫院探視元旦寶寶，允諾今年推動婦幼六善好政見，他...

行車、視障者走路不卡卡 苗縣1500萬元把號誌變聰明

路口號誌不連鎖，經常引發用路人抱怨，苗栗縣政府今年選定竹南鎮公義路（台13線），銅鑼鄉中興工業區縣道128線路廊號誌重整...

百人舉「反」 楊文科笑接陳情書

新竹縣反生命園區自救會昨發動80位民眾手舉「反」字紅紙，到縣府前元旦升旗典禮靜坐抗議，縣長楊文科接下陳情書，強調少數反對...

桃園大溪9人染「退伍軍人病」 集中在這地區

桃園市大溪地區去年12月21日起出現發燒、咳嗽及肺炎同症狀患者，而且集中內柵路範圍有地緣關係，醫院通報後衛生局、衛福部疾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。