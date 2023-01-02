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元旦升旗在泰安山嵐中飄揚？ 鍾東錦請鄉親拭目以待

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府昨天元旦升旗典禮依慣例在縣府廣場舉行，縣長鍾東錦請鄉親拭目以待，明年會在何處？記者范榮達／攝影
苗栗縣政府昨天元旦升旗典禮依慣例在縣府廣場舉行，縣長鍾東錦請鄉親拭目以待，明年會在何處？記者范榮達／攝影

苗栗縣長鍾東錦昨天在縣府前廣場主持第一次元旦升旗典禮，他認為國旗很美，應該讓全民看見，透露開始想像某一年的元旦，國旗在泰安山嵐間飄揚的樣子，也請鄉親拭目以待。

苗栗縣政府今年元旦升旗典禮，昨天上午6點依慣例在縣府第一辦公大樓舉行，也是鍾東錦上任後第一次主持，他在個人臉書粉絲專頁透露，「如果能在泰安的山嵐中，與苗栗人民一起看見新年的第一道曙光，一起看見國旗在群山中飄揚，一定很美。」

鍾東錦說，元旦升旗從來都是在縣府廣場前舉行，具有格外意義，他也經常聽見其他鄉鎮市民眾的聲音，如果元旦升旗能在自己的鄉鎮市舉辦，那該有多好，他開始想像，某一年的元旦國旗在泰安山嵐間、在南庄溪澗高嶺間子、在苑裡漁港海風下、在通霄媽祖廟，冉冉升起飄揚的樣子。

他表示，明年的元旦升旗，會否在雲霞霧靄的環繞下，襯著林間萬物，由一群深愛這塊土地的人們起個大早，一起向國旗與日出行注目禮，就讓大家拭目以待，看看年輕人的創意，將為苗栗帶來多少驚喜。

苗栗縣政府昨天元旦升旗典禮依慣例在縣府廣場舉行，縣長鍾東錦請鄉親拭目以待，明年會在何處？記者范榮達／攝影
苗栗縣政府昨天元旦升旗典禮依慣例在縣府廣場舉行，縣長鍾東錦請鄉親拭目以待，明年會在何處？記者范榮達／攝影

元旦升旗 鍾東錦

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