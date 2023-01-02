探元旦寶寶兌現政見 張善政：元旦起2胎寶適用加碼津貼

桃園市昨天元旦寶寶總共77名新生兒，市長張善政今天上午前往中壢區宏其婦幼醫院探視元旦寶寶，允諾今年推動婦幼六善好政見，他表示，為解決少子化，會落實婦幼政見，包括育兒津貼第一胎3萬元、第二胎起每胎增加津貼1萬元，昨天出生的第二胎寶寶，理論上已經可以適用加碼。

張善政由副市長王明鉅、衛生局長劉宜廉等人陪同，前往宏其婦幼探視新生兒，與新生兒父母恭喜和合影，張善政說，桃園元旦有77名新生兒，宏其醫院19名、占四分之一最多，特別來探望元旦寶寶，恭喜新生兒父母，關心少子化。

張善政表示，桃園是六都生育最高，占千分之八點八，每年約2萬新生兒，去年突然減到1.7萬新生兒，仍居六都最高，對桃園寄與厚望，鼓勵新生兒父母願意到桃園生兒育女，希望少子化下，新生兒父母對養兒育女不必太多顧慮，他會落實選舉婦幼六好政見第二胎、第三胎加碼和產前、產後各種補助，讓年輕夫妻放心的生。

他說，婦幼六好政見，比如說加碼補助，市府原來預算裡面都已經有科目，另外幾項包括營養午餐、老人三節禮金都是在同一類底下，原來已有預算，將在預算規模再加多一點，在議會的配合下應該實施沒有問題，剛剛探視的第一對父母，昨天生下第二胎，理論上已經可以適用加碼，預算已經議會審議通過，科目都有了，數目做一些微調不是問題。