快訊

提升心肺功能、舒緩腰痠背痛 5分鐘腹部核心訓練還你好腿力

退伍憲兵IG貼出營區打麻將照片 軍方今下重手全法辦

蔡英文在說服誰？郭正亮爆兵役延長內幕 下任總統恐遇一難題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行車、視障者走路不卡卡 苗縣1500萬元把號誌變聰明

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗火車站周邊有5個路口目前設置導盲行穿線，全盲的葉庭欣認為有輔助定向的作用。記者范榮達／攝影
苗栗火車站周邊有5個路口目前設置導盲行穿線，全盲的葉庭欣認為有輔助定向的作用。記者范榮達／攝影

路口號誌不連鎖，經常引發用路人抱怨，苗栗縣政府今年選定竹南鎮公義路（台13線），銅鑼鄉中興工業區縣道128線路廊號誌重整及優化，對齊周邊路口時差，促進車流順暢。

縣府去年爭取交通部科技顧問室智慧運輸系統發展建設計畫1500萬元，其中1200萬元今年施工公義路、128線路廊號誌重整及優化，300萬元建置台灣鐵路局苗栗車站周邊有聲號誌交通廊道。

縣府工務處指出，中興工業區主要聯外道路台72線、128線，台72線下銅鑼匝道鼻端至中興工業區中興一路僅10公尺，造成左轉車流與128線主線車流交織衝突，且儲車空間不足，尖峰時段交通壅塞明顯。

此外，公義路是國道3號聯絡道，廣源科技園區、竹南科學園區南北向主要道路，沿線大車數量比例高，有類似新竹科學園區尖峰車流方向性，但正義路至科專七路3.5公里路段，6處主要路口號誌，並無連鎖設計。

工務處表示，128線部分，已經裝設監控車流量系統，公義路部分，預計3月進場，再根據車流量分析演算出模型，運用到號誌重整及優化，預計今年底前完成建置。

至於有聲號誌交通廊道，縣府去年11月先在苗栗火車站周邊5個路口，設置導盲行穿線，配套再增加智慧有聲號誌，預計月中即可完成，工務處指出，智慧有聲號誌利用智慧型手機，視障者在手機上安裝專用APP，當走到路口時，透過手機APP及藍芽功能，自動語音播報所在位置的路名、紅綠燈秒數及路口資訊，啟動引導音。

全盲的葉庭欣家住竹南鎮，她目前大學4年級，在苗栗火車站附近的苗栗縣視覺障礙者福利協進會實習，她接受定向訓練，不用靠人來回竹南、苗栗火車站沒有問題，她相信有輔助設施應該會更好，不過，她最怕是亂停車擋路，繞行相對增加安全風險。

延伸閱讀

苗縣+699 衛生局：近2周確診病例數有上升趨勢

屏南快速道路研擬路廊出爐 公路局原則同意、地方盼加速

苗縣通霄秘境落羽松紅了 攝影玩家分享美照吸睛

中雪山失蹤14天搜救無所獲 苗縣消防局忍痛結束任務

相關新聞

行車、視障者走路不卡卡 苗縣1500萬元把號誌變聰明

路口號誌不連鎖，經常引發用路人抱怨，苗栗縣政府今年選定竹南鎮公義路（台13線），銅鑼鄉中興工業區縣道128線路廊號誌重整...

百人舉「反」 楊文科笑接陳情書

新竹縣反生命園區自救會昨發動80位民眾手舉「反」字紅紙，到縣府前元旦升旗典禮靜坐抗議，縣長楊文科接下陳情書，強調少數反對...

桃園大溪9人染「退伍軍人病」 集中在這地區

桃園市大溪地區去年12月21日起出現發燒、咳嗽及肺炎同症狀患者，而且集中內柵路範圍有地緣關係，醫院通報後衛生局、衛福部疾...

桃園八德義消捐助弱勢家庭過好年 熱水器換新揪感心

寒冬冷冽，桃園市消防局第一大隊八德、大湳及茄苳分隊聯合八德義消中隊舉辦寒冬送暖活動，今天在當地里長陪同下，到轄內包括身心...

竹市喜迎4位元旦寶寶誕生 巿府送上元旦禮給祝福

2023年的第1天，新竹市府統計，截至下午1點已有4名元旦寶寶報到，男生1名、女生3名，其中自然產2位、剖腹產2位，目前...

桃園已接生46名元旦寶寶 衛生局提醒新年加碼婦幼新措施

桃園市衛生局統計，2023年第1天中午前喜迎46位元旦寶寶，男寶寶22人、女寶寶24人，包括1對龍鳳雙胞胎，還有29人待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。