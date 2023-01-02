行車、視障者走路不卡卡 苗縣1500萬元把號誌變聰明

路口號誌不連鎖，經常引發用路人抱怨，苗栗縣政府今年選定竹南鎮公義路（台13線），銅鑼鄉中興工業區縣道128線路廊號誌重整及優化，對齊周邊路口時差，促進車流順暢。

縣府去年爭取交通部科技顧問室智慧運輸系統發展建設計畫1500萬元，其中1200萬元今年施工公義路、128線路廊號誌重整及優化，300萬元建置台灣鐵路局苗栗車站周邊有聲號誌交通廊道。

縣府工務處指出，中興工業區主要聯外道路台72線、128線，台72線下銅鑼匝道鼻端至中興工業區中興一路僅10公尺，造成左轉車流與128線主線車流交織衝突，且儲車空間不足，尖峰時段交通壅塞明顯。

此外，公義路是國道3號聯絡道，廣源科技園區、竹南科學園區南北向主要道路，沿線大車數量比例高，有類似新竹科學園區尖峰車流方向性，但正義路至科專七路3.5公里路段，6處主要路口號誌，並無連鎖設計。

工務處表示，128線部分，已經裝設監控車流量系統，公義路部分，預計3月進場，再根據車流量分析演算出模型，運用到號誌重整及優化，預計今年底前完成建置。

至於有聲號誌交通廊道，縣府去年11月先在苗栗火車站周邊5個路口，設置導盲行穿線，配套再增加智慧有聲號誌，預計月中即可完成，工務處指出，智慧有聲號誌利用智慧型手機，視障者在手機上安裝專用APP，當走到路口時，透過手機APP及藍芽功能，自動語音播報所在位置的路名、紅綠燈秒數及路口資訊，啟動引導音。

全盲的葉庭欣家住竹南鎮，她目前大學4年級，在苗栗火車站附近的苗栗縣視覺障礙者福利協進會實習，她接受定向訓練，不用靠人來回竹南、苗栗火車站沒有問題，她相信有輔助設施應該會更好，不過，她最怕是亂停車擋路，繞行相對增加安全風險。