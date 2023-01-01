元旦寶寶報到自然產居多 中壢婦幼醫院接生喜悅最多

今天迎接2023年元旦歡慶的日子，許多元旦寶寶降臨帶來新手父母喜悅，桃園市中壢區宏其婦幼醫院、秉坤婦幼醫院各接生元旦寶寶新生兒15人及6人，農民曆適合剖腹產，產婦仍以自然產居多，宏其院長張紅淇表示，可能今天日子實在太好，不少準爸爸媽媽選擇今天迎接元旦寶寶，讓醫院充滿喜悅。

宏其婦幼醫院從元旦凌晨0時59分誕下第一個元旦寶寶，至今天下午總共為產婦接生 15名元旦寶寶，包括男嬰7人、女嬰8人，陳姓產婦是市政府幸福家庭補助計畫孕期羊膜或絨毛膜穿刺檢查補助的產婦，她說，這是她的第一胎，預產期在1月9日，因此選擇元旦這天剖腹產，很高興產下元旦男寶寶。

擔任工程師的許先生妻子誕下元旦寶寶後、開心表示，他很感謝市政府提供產婦各項檢查補助，對準媽媽懷孕過程起很大安心作用。

秉坤婦幼醫院執行長洪秉坤表示，今天元旦在農民曆算是剖腹產吉日，但該院區預約剖腹產只有1人，大部分仍以自然產為主，諸多禁忌的虎年已過，輪到可愛的兔子生肖，希望兔年到來，成為年輕夫妻想懷孕生子的動力，希望提升國家生育力。