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桃園大溪9人染「退伍軍人病」 集中在這地區

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪出現退伍軍人病確診群，衛生局啟動疫調、衛教。記者鄭國樑／攝影
大溪出現退伍軍人病確診群，衛生局啟動疫調、衛教。記者鄭國樑／攝影

桃園市大溪地區去年12月21日起出現發燒、咳嗽及肺炎同症狀患者，而且集中內柵路範圍有地緣關係，醫院通報後衛生局衛福部疾管署27日全面追蹤和調查，確認為退伍軍人病。

衛生局統計至12月30日有9名患者，今天雖然沒再接到新增病例通報，衛生局仍持續釐清感染源，也請社區和公司、店家注意清洗水塔改善環境衛生。

衛生局副局長蘇柏文今天說，衛生局接到醫院通報後，除了轉報疾管署，也啟動疫調，發現9個病例分布在大溪區內柵路周邊有地緣關係，和中央討論後，去年12月27日和疾管署擴大疫調，9名個案都有發燒、咳嗽及肺炎症狀必須住院治療觀察，有的患者已康復出院。

蘇柏文表示，防疫人員已經完成人體細菌學採檢送驗，針對個案住家環境特別是水塔，還有引起水霧的環境採集檢體進，也衛教民眾注意清潔水塔和環境消毒，並請醫療院所加強疾病監測，有病例立即通報。

衛生局 發燒 肺炎 退伍軍人 衛福部

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桃園大溪出現退伍軍人病 9人確診

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