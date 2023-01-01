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桃園八德義消捐助弱勢家庭過好年 熱水器換新揪感心

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
八德分隊長鄭仁豪（左3）、瑞泰里長李秀雯（左5）、八德義消中隊副中隊長徐立發（右4）及張國雄（右3）致贈慰問金及物資。圖／消防局提供
八德分隊長鄭仁豪（左3）、瑞泰里長李秀雯（左5）、八德義消中隊副中隊長徐立發（右4）及張國雄（右3）致贈慰問金及物資。圖／消防局提供

寒冬冷冽，桃園市消防局第一大隊八德、大湳及茄苳分隊聯合八德義消中隊舉辦寒冬送暖活動，今天在當地里長陪同下，到轄內包括身心障礙、單親等4戶弱勢家庭致贈物資、慰問金，同時提醒今年熱水器遷移更換補助申請已開跑，適時換機可避免一氧化碳中毒。

本次活動由八德義消中隊發起，所屬的八德消防分隊今上午10時邀請瑞泰里新科里長李秀雯，以及大湳分隊、茄苳分隊陪同，捐贈物資及慰問金給弱勢家庭。八德中隊長蕭榮富表示，社會上有許多急需援助的家庭，八德中隊發起這次的愛心捐贈，希望藉此來拋磚引玉，希望更多善心人士能資助金錢或物資，照顧弱勢族群過好年。

這次共4戶家庭受贈，包括一戶家中有4名身心障礙人士的中低收家庭、一名脊椎開刀無法工作的獨居男子、一戶泰籍單親母子、以及需要更換老舊熱水器的中低收家庭。

李秀雯說，近期在介壽路一戶民宅不幸發生火警，一對母子死傷，已經協助家屬尋求社會局幫忙，期盼每一次送暖活動，能作為弱勢家庭重建的力量。

八德分隊長鄭仁豪表示，這次活動除了發放物資及慰問金外，也協助更換不合格的熱水器，讓民眾洗到溫暖且安全的熱水澡，排除一氧化碳中毒危險因子。

鄭仁豪提醒，消防局今年1月1日開始受理低、中低收入戶燃氣熱水器遷移或更換補助申請，每戶最高補1.2萬元，申請至額滿截止；一般戶從3月1日開始受理申請，每戶最高補3000元，名額將視低、中低收入戶申請狀況調整，歡迎符合補助資格的桃園市民洽詢當地消防分隊。

茄苳分隊致贈物資及慰問金。圖／消防局提供
茄苳分隊致贈物資及慰問金。圖／消防局提供
消防局第一大隊八德區3分隊及八德義消中隊聯合送暖，大隊長賴志忠（右2）到場支持。圖／消防局提供
消防局第一大隊八德區3分隊及八德義消中隊聯合送暖，大隊長賴志忠（右2）到場支持。圖／消防局提供
消防局大湳分隊長李家旻（左1）致贈慰問金。圖／消防局提供
消防局大湳分隊長李家旻（左1）致贈慰問金。圖／消防局提供

弱勢家庭 桃園

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