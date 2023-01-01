竹市喜迎4位元旦寶寶誕生 巿府送上元旦禮給祝福

2023年的第1天，新竹市府統計，截至下午1點已有4名元旦寶寶報到，男生1名、女生3名，其中自然產2位、剖腹產2位，目前尚有11名產婦待產中，期盼也能在2023年元旦這天順利平安產下健康寶寶。

市長高虹安說，在一年之始的今天，歡迎元旦寶寶光臨科技城市，也祝福寶寶們平安健康長大，「Happy Birthday！」

衛生局表示，衛福部推出「擴大不孕症治療補助方案」，使不孕症試管嬰兒補助對象成功實現生育夢想，達到「減負擔」、「助圓夢」、「增好孕」等三項成果。此方案今年竹市已有470對夫妻受惠，總補助費用2625萬元。

新竹馬偕醫院成功受孕的47歲雙胞胎媽媽表示，結婚到現在已經10年了，為了成功受孕做了很多的努力，前後總共做了5次人工受孕，終於成功，胎兒穩定成長，也有心跳！她說，當下得知此消息時，真的非常開心，很感謝自己堅持下去，同時也很感謝新竹馬偕醫院，讓孩子們可以平安地到來。

衛生局指出，除照顧不孕症夫妻外，同時結合竹市醫療院所推動「幼兒專責醫師制度計畫」，建立醫師與幼兒一對一的專屬照護制度，提供0至3歲嬰幼兒之健康檢查、預防接種、牙齒塗氟等各項保健時程關懷照護，陪伴家長與幼兒健康成長。

此外，竹竹苗地區首座兒童醫院，新竹市立馬偕兒童醫院為強化婦幼醫療的照護資源整合，打造一條龍婦幼醫療，設置高危險妊娠中心、基因及生殖醫學中心，孕期間的遺傳基因相關檢測一併照顧；並設置大新竹最完整早療中心，提供職能與物理治療、心理治療、語言治療等服務。提供婦幼專業醫療服務及急、重、難、罕兒童醫療照護，給竹竹苗家長及孩子最堅強的醫療後盾，共同守護孩子健康。