桃園已接生46名元旦寶寶 衛生局提醒新年加碼婦幼新措施

桃園市衛生局統計，2023年第1天中午前喜迎46位元旦寶寶，男寶寶22人、女寶寶24人，包括1對龍鳳雙胞胎，還有29人待產，比較去年101人可能減少26人。46位中有6位寶寶在宏其婦幼醫院出生，是目前接生數最多的醫院，也為元旦新春添喜氣。

衛生局表示，為提升孕產婦兒健康照護品質及減輕準爸媽負擔，桃園持續提供健康幸福家庭補助、生育及育兒等多項津貼與福利措施，推動母嬰哺育政策及母嬰親善推廣，讓市府成為婦幼重要支持力量。

衛生局指出，為推動婦幼善好政策、桃園好孕好養，從女性、幼兒角度出發，全面支持女性的職涯發展，讓幼兒健全成長。今年積極優化婦幼健康照護工作，除提供中醫助孕養胎調理、孕前健康檢查、孕期羊膜穿刺、孕期母血唐氏症篩檢及新生兒先天性代謝異常疾病篩檢等健康幸福家庭補助福利措施。另為擴大服務對象，健康幸福家庭補助計畫孕前健康檢查項目今年1月1日起調整補助對象為設籍本市且尚未生育第1胎民眾（或配偶設籍桃園者），以提升育齡婦女與配偶生育意願，讓媽媽與寶寶受到更完善周全的照護，一起顧好下一代。

衛生局呼籲，不論女孩或男孩，每位寶寶誕生都是國家及每個家庭的寶，市府會持續推動及精進生育及育兒環境，提供孕產婦兒健康照護，0歲至7歲兒童健康檢查，推廣新住民孕產婦健康諮詢服務及提升母乳哺育支持環境等，讓產婦健康孕育下一代，打造桃園成為一座友善生育環境的幸福桃花園。更多健康幸福家庭補助計畫資訊，民眾可至衛生局官網取得最新資訊。

張善政競選期間提出成立「婦幼局」政見，強化照顧婦女、學齡前孩童，照顧孕婦不只孕後，也顧及孕前，包括針對30到40歲，設籍桃園的女性補助凍卵費用；推出「好孕專車2.0」，產後就醫有8次搭乘補助的服務；也會照顧女性產後心理健康，市府協助提供心理諮商服務。