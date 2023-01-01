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與中華民國同天生日 苗栗大千醫院喜迎3名元旦寶寶

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市大千綜合醫院今天中午以前3名元旦寶寶誕生，醫護人員喜迎新生命。圖／大千綜合醫院提供
苗栗市大千綜合醫院今天中午以前3名元旦寶寶誕生，醫護人員喜迎新生命。圖／大千綜合醫院提供

今天中華民國開國紀念日，新的一年，苗栗市大千綜合醫院迎來3名元旦寶寶，分別是1男2女，3人與中華民國同一天生日，另有1名待產，產房洋溢新生命誕生的喜悅。

大千醫院中午為止誕生3名元旦寶寶，其中2名剖腹產、1名自然產，大千醫院婦產科主任周志恒表示，40歲蕭姓產婦是第三胎，因前兩胎剖腹產，加上懷孕期間有妊娠糖尿病及妊娠高血壓，屬於高危險妊娠孕婦，決定接受剖腹產，選在元旦象徵新的一年新生命的開始，對孩子來說很有意義。

第二名薛姓產婦42歲是第一次生產，經試管嬰兒技術順利懷孕，原本去年12月31日待產，但因產程延遲，選於今天元旦剖腹產，順利生產元旦寶寶，另有1名自然產，1名待產中。

周志恒說，近年來超過40歲的高齡產婦有增多的趨勢，高齡女性懷孕時胎兒染色體異常、產程延遲、妊娠糖尿病，及妊娠高血壓的機率都比較高，因此在懷孕時一定要接受定期產檢，才能確實掌握孕婦及胎兒的健康狀況，順利迎接新生命的到來。

元旦

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