新竹縣元旦升旗典禮 楊文科強調竹竹苗跨域合作

新竹縣長楊文科今上午出席新竹縣府前元旦升旗典禮，他表示今年是承擔與躍升的關鍵年，新竹縣將承辦全國中等學校運動會、參與世界客家博覽會，同時提到面對湖口生命園區的陳情，更強調展開竹竹苗及科學園區跨域合作，3縣市首長及議長要共同研究、解決問題。

楊文科針對竹竹苗跨域合作治理，他與苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安，以及3縣市議會議長有共識，跨域合作治理對鄉親

影響最大，不管是在產業、各項建設、交通、環境等，需要3縣市共同研究討論，來解決問題，藉由成立「跨域合作平台」，將問題隨時提出、隨時解決。

元旦升旗典禮上，現場聚集近3千人，楊文科首先接受反湖口生命園區陳情，隨後便上台在陸軍專科學校軍樂隊演奏及新竹縣後備憲兵荷松協會旗隊護旗下，隨著青天白日滿地紅的國旗進場，並與泰雅之聲合唱團領唱國歌。

楊文科新年演說上指出，今年的施政重點有五支箭、十大交通建設、共融式特色公園、綠色海岸風景遊憩計畫等大型建設願景，與簡政便民及行政革新措施，將要求簡化不必要的會簽、文書作業及行政流程，避免「淤泥效應」造成行政效率低落的情況發生。

他表示，連任後將持續落實老中青幼通通照顧，為新竹縣未來30年的榮景打拚，持續打造新竹縣成為「科技首都幸福竹縣」。