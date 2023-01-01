竹北市長鄭朝方元旦演說 台下突嗆：下台啦

竹北市長鄭朝方今上午出席新竹縣府元旦升旗典禮，他代表新竹縣13鄉鎮市長發表元旦演說，提出新年4「和（合）」期許，不過台下突有男聲高喊「下台啦」，一時讓鄭朝方及台上官員感到錯愕，紛紛看向聲音來源，成為升旗典禮上一段插曲。

鄭朝方元旦演說上，希望祝願中華民國台灣今年是4「和（合）」之年，期許兩岸和平、政黨合作、府會和諧、與環境和好，他說永續城市將是台灣未來各城市的目標，尤其近年全球疫情肆虐、通膨指數高，鄭朝方指出今年應該好好振興經濟，從中央到地方，要攜手合作，共同邁向更好的台灣、更好的新竹縣。

不過就在鄭朝方剛上台介紹新竹縣13鄉鎮市長及代表後，突然台下有男子在群眾中高喊「下台啦」，讓台上的一種官員及鄭朝方本人一陣尷尬，台上眾人更望向聲音來源，但鄭朝方隨即便繼續演說，未多加理會。

據了解，鄭朝方會代表演說，已是歷年竹北市長慣例，希望藉由元旦，期許新一年的目標與願景都能達成，而鄭朝方作為地主，在演說上他大力表達，希望新一年能和和氣氣拚經濟、歡歡喜喜享福利、快快樂樂過好年。