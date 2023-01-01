快訊

PISA成績逐年下滑遭檢討 芬蘭教育神話出了什麼差錯？

元旦出包 新自強號首發生「軔管漏氣」 台鐵緊急釐清原因

50歲才養成運動習慣 新北市長侯友宜揭維持標準體重20年祕訣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗後龍元旦升旗典禮 鎮長自期領頭羊飛向更好未來

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮今天在鎮公所前廣場辦理元旦升旗典禮，鎮長謝清輝自期扮演領頭羊角色，讓後龍鎮飛向更好的未來。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮今天在鎮公所前廣場辦理元旦升旗典禮，鎮長謝清輝自期扮演領頭羊角色，讓後龍鎮飛向更好的未來。圖／後龍鎮公所提供

苗栗縣後龍鎮今天以「後龍躍起、飛向未來」為題，辦理元旦升旗典禮，鎮長謝清輝自期扮演領頭羊角色，發揮後龍鎮山海美景及各項條件的最大價值，均衡的透過各項政策與創意，讓後龍鎮飛向更好的未來。

後龍鎮公所大樓新近落成，全新格局讓公所擁有廣大的前廣場，謝清輝上任後第一場活動元旦升旗典禮，謝清輝表示，為了善用公所廣場的特色，同時也希望鎮民健康動起來，用身強體壯迎接新的一年，因此規畫有氧廣場舞活動。

今天升旗典禮，安排廣場舞老師Terry江振愷帶舞，挑選「向前走」、「愛情恰恰」、「青蘋果樂園」、「七彩棒棒糖」等曲目，跨越世代帶動全場一起跳，氣氛相當熱絡。

謝清輝說，元旦升旗典禮取名「後龍躍起、飛向未來」，其實也是希望後龍在大家的齊心努力下，可以向更好的方向邁進，他一定會扮演領頭羊的角色，讓後龍飛向更好的未來。

苗栗縣後龍鎮今天在鎮公所前廣場辦理元旦升旗典禮，鎮長謝清輝自期扮演領頭羊角色，讓後龍鎮飛向更好的未來。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮今天在鎮公所前廣場辦理元旦升旗典禮，鎮長謝清輝自期扮演領頭羊角色，讓後龍鎮飛向更好的未來。圖／後龍鎮公所提供

元旦

延伸閱讀

苗栗縣道140線男開車失控 連撞2車其中1輛進了田

張善政上任第一個元旦升旗 宣布明年起13區比照升旗

新人新年新希望 苗栗縣長鍾東錦：讓苗栗突飛猛進

總統府元旦升旗典禮 蔡英文總統、蔣萬安同台唱國歌

相關新聞

竹市約聘雇人員年後就失業？高虹安澄清並掛保證

新竹市府今早在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，媒體聯訪記者提問市府約聘僱人員聘僱期間至今年2月28日，是否代表過年後就失業？...

張善政上任第一個元旦升旗 宣布明年起13區比照升旗

桃園市長張善政今天上午在龍潭區公所前，參加上任後第一個元旦升旗典禮，他與民意代表多人一起迎接國旗及唱國歌、國旗歌。張善政...

漫遊苗栗苑裡 以美食與綠意球場展開的舒心假期

這裡是高爾夫愛好者的揮竿勝地、同時也是嚮往逃離都市喘息小時光的靜謐角落，到「全國花園鄉村俱樂部」去找一段徜徉在綠意與美食共俱的悠哉假期去。

竹北市長鄭朝方元旦演說 台下突嗆：下台啦

竹北市長鄭朝方今上午出席新竹縣府元旦升旗典禮，他代表新竹縣13鄉鎮市長發表元旦演說，提出新年4「和（合）」期許，不過台下...

苗栗後龍元旦升旗典禮 鎮長自期領頭羊飛向更好未來

苗栗縣後龍鎮今天以「後龍躍起、飛向未來」為題，辦理元旦升旗典禮，鎮長謝清輝自期扮演領頭羊角色，發揮後龍鎮山海美景及各項條...

蘇貞昌視察桃園機場防疫没邀 張善政：不擔心

桃園市長張善政今早於府前廣場，參加2023年元旦的升旗典禮，典禮後受訪，對昨未獲受邀與行政院長蘇貞昌視察桃園機場防疫，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。