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苗栗後龍元旦升旗典禮 鎮長自期領頭羊飛向更好未來
苗栗縣後龍鎮今天以「後龍躍起、飛向未來」為題，辦理元旦升旗典禮，鎮長謝清輝自期扮演領頭羊角色，發揮後龍鎮山海美景及各項條件的最大價值，均衡的透過各項政策與創意，讓後龍鎮飛向更好的未來。
後龍鎮公所大樓新近落成，全新格局讓公所擁有廣大的前廣場，謝清輝上任後第一場活動元旦升旗典禮，謝清輝表示，為了善用公所廣場的特色，同時也希望鎮民健康動起來，用身強體壯迎接新的一年，因此規畫有氧廣場舞活動。
今天升旗典禮，安排廣場舞老師Terry江振愷帶舞，挑選「向前走」、「愛情恰恰」、「青蘋果樂園」、「七彩棒棒糖」等曲目，跨越世代帶動全場一起跳，氣氛相當熱絡。
謝清輝說，元旦升旗典禮取名「後龍躍起、飛向未來」，其實也是希望後龍在大家的齊心努力下，可以向更好的方向邁進，他一定會扮演領頭羊的角色，讓後龍飛向更好的未來。
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