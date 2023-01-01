竹市2023元旦升旗 高虹安許下三個新希望　

新竹市長高虹安今早參加市府前廣場舉辦的元旦升旗典禮時，許下三個新希望，包括希望市民們身體健康平安，疫情退散；希望市政建設的發展可務實且高效；希望努力將竹市打造成市府關心、老人暖心、家長放心、小孩開心、企業有信心的五安心城市。

高虹安高虹安今早帶領副市長蔡麗清、秘書長張治祥及市府一級主管與民眾迎接新的一年。

高虹安說，她要先感謝市民給予寶貴機會為大家服務，一定會加倍努力，絕不辜負大家的託付與期待。新的一年，竹市應該要多一點專業，少一點政治。

現在全球經濟都遇到相當大危機跟衝擊，大家也看到疫情在國際上一波波延燒，還有全球通貨膨脹、地緣政治危機、美中供應鏈的風險，這些因素上都深刻影響到許多產業的發展，科技產業更首當其衝，尤其竹市非常仰賴科技產業，此刻大家一定要團結合作，努力迎接未來的巨大挑戰。

高虹安說，她希望未來竹市有許多美好願景，可於一至四年內實現，尤其孩子是國家城市未來的希望，市府有責任，也有能力照顧好孩子，使家長沒有後顧之憂，讓孩子能安心成長，接受最好教育。另外，她一定會延續既有老人福利，也會升級敬老愛心卡點數，並擴大使用範圍。

至於居住議題，高虹安指出，目前竹市並無完工的社會住宅，未來會啟動借鏡學習其他縣市在社會住宅興建上的經驗與問題，藉此加速推動竹市社會住宅進度，租金補貼政策上也會研擬調降資格，並幫助更多經濟與弱勢家庭在竹市安居樂業。

交通問題方面，高虹安說，他已經與交通處成立交通改善小組，希望彙整大小交通問題逐條解決，但竹市的交通問題無法單點處理，一定要全盤考量做計畫與配套，她已與竹縣長楊文科達成共識，會攜手合作加速替代道路興闢工程，這些一定會讓市民有感。

高虹安指出，興利除弊方面，她上任後檢視盤點竹市目前財政狀況與相關工程，發現有許多工程遇到必須盡速著手努力的問題，很期待也很仰賴市府團隊能發揮專業，讓竹市能成為真正嚴守的法治城市，

社會處指出，今天除了升旗典禮，市府也在市府前廣場規畫20攤早安市集，超過50種餐點讓現場民眾大快朵頤，並欣賞鄭如鈞、范書雅、Jerry Workhouse三組歌手的精彩獻唱。