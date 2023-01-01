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反湖口生命園區百人元旦舉紅紙抗議 楊文科笑接陳情書

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣長楊文科與議長張鎮榮與現場反湖口生命園區民眾開心合影。記者巫鴻瑋／攝影
縣長楊文科與議長張鎮榮與現場反湖口生命園區民眾開心合影。記者巫鴻瑋／攝影

反湖口生命園區今天再召集百人到新竹縣府前元旦升旗典禮現場「靜坐抗議」，抗議民眾手舉「反」字紅紙表達訴求，縣長楊文科抵達典禮現場第一件事便接見抗議民眾，並接下陳情書，抗議民眾熱情高喊「縣長好」，讓楊文科展露笑顏揮手回應、合影。

楊文科表示，對於地方少數反對民眾的疑慮及所提出數據，縣府都有再研究，他說，有一些鄉親是不太清楚實際情形，但是都沒有關係，一定會傾聽，對所提問題好好檢討、研究，好的會參考，不對的，會澄清、說明，相信只要有誠意、誠懇地溝通，一定會得到他們的支持。

楊文科今天上午抵達元旦升旗典禮現場後，立刻走向距離會場舞台最角落的抗議民眾位置，接受民眾陳情，現場百名新竹縣反生命園區自救會的抗議民眾見楊縣長接見，不斷高喊「縣長好」，他也展笑顏向現場自救會民眾揮手致意，並接下自救會陳情書，同時與陳情民眾合影。

新竹縣反生命園區自救會發言人郭台貴表示，希望縣長能了解新豐及湖口居民的反對訴求，同時表達希望縣府更改生命園區規畫，改設藝文展演中心或特色親子公園，同時向縣府喊話在1個月內能回應，對地方開辦說明會，向新豐及湖口居民說明。

新竹縣反生命園區自救會表示，整個新竹縣沒有再蓋第2座生命園區的需求，現有殯葬設施的使用率低，火葬場僅36%、靈骨塔僅約26%，且湖口生命園區預定地就位在新豐及湖口之間，又鄰近湖口交流道，未來一但設立，將對湖口及新豐交通造成衝擊、雪上加霜。

反湖口生命園區民眾到竹縣府前表達訴求，新竹縣警方估現場約80人聚集。記者巫鴻瑋／攝影
反湖口生命園區民眾到竹縣府前表達訴求，新竹縣警方估現場約80人聚集。記者巫鴻瑋／攝影
反湖口生命園區民眾到竹縣府前表達訴求，新竹縣警方估現場約80人聚集。記者巫鴻瑋／攝影
反湖口生命園區民眾到竹縣府前表達訴求，新竹縣警方估現場約80人聚集。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科（左2）從新竹縣反生命園區自救會長賴阿良（右2）手中接下陳情書。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科（左2）從新竹縣反生命園區自救會長賴阿良（右2）手中接下陳情書。記者巫鴻瑋／攝影
反湖口生命園區民眾熱情高喊「縣長好」，並向楊文科遞交陳情書。記者巫鴻瑋／攝影
反湖口生命園區民眾熱情高喊「縣長好」，並向楊文科遞交陳情書。記者巫鴻瑋／攝影

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