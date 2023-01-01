竹市約聘雇人員年後就失業？高虹安澄清並掛保證

新竹市府今早在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，媒體聯訪記者提問市府約聘僱人員聘僱期間至今年2月28日，是否代表過年後就失業？市長高虹安指出，前市長林智堅任內也是用延後2個月的方式，只是時間通知非常短暫，只給約聘僱人員幾天的時間，她保證，未來若確定有不在續約的情況，一定會提前通知，並替其做好未來職涯規畫。

高虹安澄清，新聞報導有些不正確，其實約聘僱人員是一年一聘，聘期到昨天（去年12月31日），因有新市政團隊進入，約聘僱人員的使用上當然會有新的政策規畫，也會有新的約聘僱人員需要調整。

高虹安指出，若將約聘僱人員於原本聘期12月31日解聘，對大家都是負擔，因此希望局處首長能以專業、用政策未來要落實的方向來考核約聘僱人員的使用，因此才會延長兩個月，讓大家至少能過個好年。

高虹安說，她會盡快請局處首長完成各個局處相關約聘人員專業及晉用盤點，並借鏡林智堅時期的經驗，未來若確定有不在續約的情況，一定會提前通知，並替其做好未來職涯規畫，絕不會違約或讓人措手不及的情況發生。

至於外界關心的約聘僱人員比例問題，高虹安說，她並沒有預設任何比例，一切就是「用人唯才」，因此尊重局處首長使用約聘人員的規畫，並作為考量標準，而非一定要淘汰15％，或有什麼一定要淘汰的標準，都沒有。

市府指出，因應新巿府團隊到任，今年度施政計畫、施政方針必然有所優化與調整，期能和巿長政見相結合，達成巿府整體績效目標。過程中，賦予各局處新任首長及主管，在審視施政計畫、績效目標時，一併考量所需人力資源的權責，使能達到公務人員任用法規所稱的「人與事適切配合」。

目前將年度約聘僱人員的聘僱期間先定至今年2月28日，後續再一併檢討續聘僱的期間，連帶有督促巿府各級首長和主管，盡速熟悉機關和單位施政計畫、績效目標以及人力需求的用意。

巿府人事處說明，依聘用人員所適用「聘用人員聘用條例」第2條規定，各機關應業務需要，定期聘用人員。至約僱人員部分，依「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」第5條規定略以，約僱人員之僱用期間，得依業務計畫預定完成時間，繼續約僱，至計畫完成時為止，並定期檢討計畫存廢。另巿府自2010年5月起即訂有「約聘僱人員考核要點」，定期考核獎優汰劣。