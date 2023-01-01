張善政上任第一個元旦升旗 宣布明年起13區比照升旗

桃園市長張善政今天上午在龍潭區公所前，參加上任後第一個元旦升旗典禮，他與民意代表多人一起迎接國旗及唱國歌、國旗歌。張善政說，元旦升旗大家等待很久了，他心裡非常感動，並宣布今年龍潭（區公所升旗）模式，明年13區公所都一樣，每年元旦早上舉辦升旗典禮。

張善政與妻子張琦雅兩人由立委呂玉玲呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、黃敬平等人陪同，與大批龍潭民眾在龍潭區公所參加徐玉樹辦理的元旦升旗典禮，也是張政上任後參加的第一個元旦升典禮，他率民眾向國旗敬禮唱國歌、國旗歌十分感動，隨後民眾爭相與新市長張善政合影，場面熱鬧。

張善政說，元旦升旗大家等待很久了，他問「升旗感不感動？」在場不少民眾回應喊「感動！」他以前念小學、中學，每天都要升旗，唱國歌、國旗歌，心裡都非常感動，覺得當年小時候被教導愛國家感覺都回來了，今年龍潭區公所前元旦升旗這種感覺，他希在桃園13區都能辦理。