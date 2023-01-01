快訊

金正恩談新年新政策：大量製造戰術核武、增加核彈頭數量

不斷更新／元旦連假第2天 國道將湧北返車潮 避開14地雷路段

總統府元旦升旗典禮 蔡英文、蔣萬安同台唱國歌

新人新年新希望 苗栗縣長鍾東錦：讓苗栗突飛猛進

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天第一次主持元旦升旗典禮，許下第一個希望。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天第一次主持元旦升旗典禮，許下第一個希望。記者范榮達／攝影

苗栗縣長鍾東錦今天第一次主持元旦升旗典禮，他致詞強調新人新政新希望，整合並善用有限的政策資源，帶領縣府團隊，與大家齊心協力，灌溉苗栗這片沃土，讓苗栗突飛猛進。

苗栗縣元旦升旗典禮今天在縣府第一辦公大樓舉行，前縣長徐耀昌、立委陳超明、立委徐志榮太太王慧珍，及縣議會議長李文斌、副議長張淑芬等人參加，廣場擠滿了群眾，縣府安排南庄翔飛獅鼓陣、竹南竹興社區舞蹈班等表演及摸彩活動。

鍾東錦許下新希望，表示願能延續徐耀昌打下的縣政基礎，在徐志榮、陳超明的協助下，邀集各方愛護苗栗的鄉親朋友，一起攜手前行，也在李文斌、張淑芬帶領議會團隊、18鄉鎮市長大家群策群力，一同打造苗栗成為創業投資的天堂、觀光旅遊的樂園、安居樂業的家園，整合並善用有限的政策資源，讓苗栗突飛猛進。

鍾東錦說，他參加並主持元旦升旗典禮，對個人生涯意義非凡，再次由衷感謝苗栗鄉親對的支持與愛護，他一定不會辜負大家的期望，必定盡全力，做好一位縣民所期許應該要做的工作，再造苗栗光榮，讓苗栗崛起。

他指出，未來4年前瞻規畫福國利民的政策，以簡政便民的執行方式，將選前的政見逐一轉化為具體可行的政策，絕非僅以5星級評比為依據，而是要以鄉親臉上微笑曲線的總和，才是最重要的依歸，快速回應民意，更是要以企業型政府的思惟，超越顧客期待，將多數人民的聲音，轉換成符合公共利益的有感政策。

今天升旗典禮，錦東錦尊徐，徐耀昌排第一摸彩抽獎，並表示今天一早一位地理大師告訴他，雖然早上下雨，等一下會停，徐耀昌背後有太陽的印記，徐是太陽神，所以雨就停了，典禮一定會圓滿順利。

苗栗縣長鍾東錦今天第一次主持元旦升旗典禮，許下第一個希望。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天第一次主持元旦升旗典禮，許下第一個希望。記者范榮達／攝影

徐耀昌 元旦 鍾東錦

延伸閱讀

竹南蛇窯登錄歷史建築20年 古窯生態博物館活化有成

影／柯文哲低調拜會苗栗縣長引聯想 鍾東錦：沒有政治話題

第一次縣務會議 苗栗縣長鍾東錦指示邀請鄉鎮市長分區列席

苗栗縣長上班首日第一件事 鍾東錦：保暖衣發到需要人的手上

相關新聞

影／畢書盡、周興哲雙男神超寵粉 竹縣跨年晚會嗨翻

新竹縣2023公益慈善跨年晚會「竹縣領航，讓愛飛揚」，今晚7點在縣府前廣場登場。Bii畢書盡帶來招牌歌曲「Love mo...

新人新年新希望 苗栗縣長鍾東錦：讓苗栗突飛猛進

苗栗縣長鍾東錦今天第一次主持元旦升旗典禮，他致詞強調新人新政新希望，整合並善用有限的政策資源，帶領縣府團隊，與大家齊心協...

桃園跨年長達百秒煙火 張善政、魔獸一同登台唱歌嗨翻

2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會愈夜愈嗨，桃園市長張善政昨晚11時45分許，攜著夫人張琦雅一同登台祝大家新...

新竹客運9002停駛 公車將接手

國道客運9002營運20多年因路線虧損又無新業者有意籌設，上路只到昨天，由於此路線為楊梅區直達長庚醫院，停駛衝擊楊梅鄉親...

遊戲場安檢 竹縣備查率低

衛福部要求公園附設兒童遊戲場設施須符合安全管理規範，24日前是完成備查大限，但距期限不到1個月，桃竹竹苗4縣市皆未完成。...

高虹安今走入社區 宣布明年續發安老津貼、重陽敬老金

今天是2022年最後一天，新竹市長高虹安接連參加金山社區發展協會、海濱社區發展協會歲末餐會活動，與社區長輩互動，同時至代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。