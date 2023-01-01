新人新年新希望 苗栗縣長鍾東錦：讓苗栗突飛猛進

苗栗縣長鍾東錦今天第一次主持元旦升旗典禮，他致詞強調新人新政新希望，整合並善用有限的政策資源，帶領縣府團隊，與大家齊心協力，灌溉苗栗這片沃土，讓苗栗突飛猛進。

苗栗縣元旦升旗典禮今天在縣府第一辦公大樓舉行，前縣長徐耀昌、立委陳超明、立委徐志榮太太王慧珍，及縣議會議長李文斌、副議長張淑芬等人參加，廣場擠滿了群眾，縣府安排南庄翔飛獅鼓陣、竹南竹興社區舞蹈班等表演及摸彩活動。

鍾東錦許下新希望，表示願能延續徐耀昌打下的縣政基礎，在徐志榮、陳超明的協助下，邀集各方愛護苗栗的鄉親朋友，一起攜手前行，也在李文斌、張淑芬帶領議會團隊、18鄉鎮市長大家群策群力，一同打造苗栗成為創業投資的天堂、觀光旅遊的樂園、安居樂業的家園，整合並善用有限的政策資源，讓苗栗突飛猛進。

鍾東錦說，他參加並主持元旦升旗典禮，對個人生涯意義非凡，再次由衷感謝苗栗鄉親對的支持與愛護，他一定不會辜負大家的期望，必定盡全力，做好一位縣民所期許應該要做的工作，再造苗栗光榮，讓苗栗崛起。

他指出，未來4年前瞻規畫福國利民的政策，以簡政便民的執行方式，將選前的政見逐一轉化為具體可行的政策，絕非僅以5星級評比為依據，而是要以鄉親臉上微笑曲線的總和，才是最重要的依歸，快速回應民意，更是要以企業型政府的思惟，超越顧客期待，將多數人民的聲音，轉換成符合公共利益的有感政策。