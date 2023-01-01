桃園跨年長達百秒煙火 張善政、魔獸一同登台唱歌嗨翻

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會長達百秒煙火，全場嗨翻，互道新年快樂。圖／觀旅局提供
2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會長達百秒煙火，全場嗨翻，互道新年快樂。圖／觀旅局提供

2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會愈夜愈嗨，桃園市長張善政昨晚11時45分許，攜著夫人張琦雅一同登台祝大家新年快樂，張善政說，跨年活動有日本、韓國、美國等各地的歌手球星，象徵桃園市個多元國際的城市，未來會有更國際化節目出現在桃園，歡迎大家常來，更和魔獸霍華德一同高唱We Are The World。

張善政登台不廢話表示，大家因為疫情悶了2年，今天在桃園有好場地、天氣及節目，是最棒的跨年晚會，大家要揮別過去，未來會更好，也會端出更多國際化節目給大家。

張善政也和魔獸大唱We Are The World，場面嗨到最高點，魔獸也表示，台灣是一個很漂亮的地方，能在這跟大家共度佳節相當開心；桃園市議長邱奕勝及議會團隊也祝在場一同歡度跨年夜的民眾，新年快樂；韓國女團VIVIZ及丁噹也和大家一同迎接新的一年。

倒數10秒後，一邁入1月1日煙火齊放，全場民眾都拿起手機記錄下這歷史性的一刻，煙火照亮整個高鐵站前廣場，全場一同迎接2023年，新的一年由吳卓源連唱5首歌，跟大家度過精彩的一晚。

桃園市長張善政（左）昨晚11時45分許攜其夫人張琦雅（右）登台，祝大家新年快樂。圖／觀旅局提供
桃園市長張善政（左）昨晚11時45分許攜其夫人張琦雅（右）登台，祝大家新年快樂。圖／觀旅局提供
2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會長達百秒煙火，全場嗨翻，照亮整個夜空。圖／觀旅局提供
2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會長達百秒煙火，全場嗨翻，照亮整個夜空。圖／觀旅局提供
桃園市長張善政昨晚11時45分許攜其夫人張琦雅登台，並和魔獸霍華德一起祝大家新年快樂。圖／觀旅局提供
桃園市長張善政昨晚11時45分許攜其夫人張琦雅登台，並和魔獸霍華德一起祝大家新年快樂。圖／觀旅局提供

桃園市長 跨年晚會 張善政

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