影／畢書盡、周興哲雙男神超寵粉 竹縣跨年晚會嗨翻
新竹縣2023公益慈善跨年晚會「竹縣領航，讓愛飛揚」，今晚7點在縣府前廣場登場。Bii畢書盡帶來招牌歌曲「Love more」掀起一波高潮，情歌王子周興哲登場，貼心為歌迷獻唱生日快樂歌，現場氣氛再度嗨翻；金曲歌王趙傳壓軸登場，與縣長楊文科陪伴民眾一起倒數迎接煙火秀，結束後還有「鼓鼓」呂思緯在2023年第一刻獻唱，開心迎接新年到來。
2022新竹縣客家新曲獎最佳創新歌曲獎獲獎歌手劉玉芳、黃岳捷、何芸娜等人，在今天下午5點半搶先登台暖場。晚上7點跨年晚會正式登場，由客家一哥「小鐘」搭檔Albee范乙霏、YouTuber那那大師以及鏝鏝等人主持，藝人廖柏雅、Bii畢書盡、黑旋風、G.O.F、周興哲、迷霧森林，以及多次入圍金曲獎最佳台語女歌手張涵雅輪番登台，帶來多首膾炙人口的歌曲。
號稱新竹縣2023跨年演唱會雙男神之一，Bii畢書盡一登台接續獻唱「Light up the future」、「Action go」、「Love now」及「Love more」等成名曲，粉絲聽得如癡如醉，畢書盡甚至走下舞台和歌迷拍照互動，引來現場尖叫聲連連。
另一男神級歌手周興哲登場，舉起雙手高喊「我的歌迷在哪裡？」，歌迷們尖叫熱情回應；周興哲接連演唱招牌歌曲「怎麼了」、「想知道你在想什麼」、「我很快樂」、「最後一堂課」，甚至加碼安可曲，為歌迷獻唱「生日快樂」，席間他還擺出愛心等3連拍POSE，讓大家捕捉拍照，甚至走下台和歌迷玩自拍，寵粉到最高點。
金曲歌王趙傳則在倒數前壓軸獻唱，接連帶來代表作「Oh! Sally」、「愛要怎麼說出口」、「給所有知道我名字的人」、「我是一隻小小鳥」以及「我很醜可是我很溫柔」等5首經典金曲，迎向2023新年到來。
縣長楊文科最後和民眾一起倒數，在全場一起高喊5、4、3、2、1後，見證180秒煙火秀迎向2023年。晚會席間同時舉辦摸彩活動，獎品總價值高達400萬元，吸引民眾排隊搶拿發票兌換限量摸彩券，抽獎則由律師全程見證；活動透過勸募愛心發票，社會各善心企業、團體也共同捐款125萬，將全數捐贈給社福機構、基金會。
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