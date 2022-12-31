快訊

誰還在瘋跨年？網曝「這歲數」開始超無感：只想回家洗洗睡

習近平新年賀詞現「兩岸一家親」 連續兩年對台喊話

桃園跨年AKIRA首登場 有民眾昨晚搭帳棚排隊只為一賭風采

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會今晚7時準時在高鐵桃園站前廣場熱烈揭幕，許多民眾嗨翻。記者翁唯真／攝影
2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會今晚7時準時在高鐵桃園站前廣場熱烈揭幕，許多民眾嗨翻。記者翁唯真／攝影

2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會今晚7時準時在高鐵桃園站前廣場熱烈揭幕，由黃子佼與元氣女孩宇珊擔綱主持，多位歌手輪番上接力，陪同所有民眾度過2022年的最後5個小時，首登場的EXILE放浪兄弟AKIRA、SHOKICHI一連唱了3首歌，嗨翻全場，現場民眾大聲尖叫超興奮，偶像劇歌姬丁噹搭配魔獸霍華德Dwight Howard旋風陪大家一起倒數迎新年，跨後更有R&B女神Julia吳卓源帶給所有觀眾的2023新年小驚喜。

桃園跨年晚會卡司陣容超強，主持人安排六度接下桃園跨年的黃子佼，搭配元氣女孩宇珊，二人二度聯手保證為桃園跨年氣氛炒到最高點，歌手有Ozone、PINK FUN、丁噹、蕭秉治、鼓鼓、吳卓源、熊仔、J.Sheon、同理、宇宙人、白安、EXILE放浪兄弟AKIRA、SHOKICHI及韓國女團VIVIZ。

今天氣微冷沒下雨，許多民眾下午就來排隊，更有熱情粉絲為一睹偶像風采，昨晚就在現場搭帳棚，只為站在舞台最前方；而壓軸則由VIVIZ擔綱，邀請T1聯盟桃園雲豹當家球星魔獸霍華德擔任倒數嘉賓，桃園市長張善政也將在最後時刻到場，與大家一同倒數。

截至今晚8時分許，現在已湧入4.6萬人，人潮持續增加中，愈夜愈人潮愈多，現場氣氛也慢慢高漲，非常期待今晚長達百秒的煙火，一起迎接2023年。

2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會今晚7時準時在高鐵桃園站前廣場熱烈揭幕，首登場的EXILE放浪兄弟AKIRA、SHOKICHI一連唱了3首歌，嗨翻全場。記者翁唯真／攝影
2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會今晚7時準時在高鐵桃園站前廣場熱烈揭幕，首登場的EXILE放浪兄弟AKIRA、SHOKICHI一連唱了3首歌，嗨翻全場。記者翁唯真／攝影
2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會今晚7時準時在高鐵桃園站前廣場熱烈揭幕，AKIRA舞台魅力超強，全場尖叫。記者翁唯真／攝影
2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會今晚7時準時在高鐵桃園站前廣場熱烈揭幕，AKIRA舞台魅力超強，全場尖叫。記者翁唯真／攝影

桃園市長 跨年晚會

延伸閱讀

T1聯盟／「豹達桃園」！球星霍華德登跨年晚會陪桃園迎新年

T1聯盟／被霍華德譏穿爺爺襪 阿修羅：他想讓我分心

T1聯盟／球迷注意！ 霍華德膝傷未來將主打主場

T1聯盟／霍華德出戰獵鷹未登錄 倒是前總經理蘇翊傑復出了

相關新聞

桃園跨年AKIRA首登場 有民眾昨晚搭帳棚排隊只為一賭風采

2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會今晚7時準時在高鐵桃園站前廣場熱烈揭幕，由黃子佼與元氣女孩宇珊擔綱主持，多...

龍潭聖亭、中豐路封閉車道惹民怨 力拚農曆年前排除

桃園龍潭聖亭路、中豐路段為往返龍潭科學園區重要道路，不過汙水幹管埋設工程造成路段部分車道封閉，上下班時間塞車嚴重民眾抱怨...

竹南蛇窯登錄歷史建築20年 古窯生態博物館活化有成

竹南蛇窯登錄苗栗縣歷史建築已20年並活化成為古窯生態博物館，多年來致力推動國內柴燒陶藝創作，蛇窯今天舉辦登錄歷建20年慶...

前半小時只要5元 竹縣YouBike 2.0租借優惠延長半年

鼓勵民眾健身、減碳騎單車，新竹縣YouBike 2.0租借前30分鐘只要5元，優惠方案確定將展延至2023年6月底。縣府...

竹縣新埔學堂獲捐15萬元 用藝術治療課延緩失智

新竹縣仁慈醫院在新埔鎮設置失智社區服務據點「新埔學堂」，昨天獲得社團法人台灣愛的萌芽福利協會捐贈新台幣15萬元，盼透過藝...

龍潭大池跨年煙火180秒 元旦龍潭公所前升旗拿好禮

跨年夜今晚登場，桃園除了高鐵站前廣場的2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會，桃市府觀旅局、文化局及青年局也在龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。