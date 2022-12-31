桃園跨年AKIRA首登場 有民眾昨晚搭帳棚排隊只為一賭風采

2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會今晚7時準時在高鐵桃園站前廣場熱烈揭幕，由黃子佼與元氣女孩宇珊擔綱主持，多位歌手輪番上接力，陪同所有民眾度過2022年的最後5個小時，首登場的EXILE放浪兄弟AKIRA、SHOKICHI一連唱了3首歌，嗨翻全場，現場民眾大聲尖叫超興奮，偶像劇歌姬丁噹搭配魔獸霍華德Dwight Howard旋風陪大家一起倒數迎新年，跨後更有R&B女神Julia吳卓源帶給所有觀眾的2023新年小驚喜。

桃園跨年晚會卡司陣容超強，主持人安排六度接下桃園跨年的黃子佼，搭配元氣女孩宇珊，二人二度聯手保證為桃園跨年氣氛炒到最高點，歌手有Ozone、PINK FUN、丁噹、蕭秉治、鼓鼓、吳卓源、熊仔、J.Sheon、同理、宇宙人、白安、EXILE放浪兄弟AKIRA、SHOKICHI及韓國女團VIVIZ。

今天氣微冷沒下雨，許多民眾下午就來排隊，更有熱情粉絲為一睹偶像風采，昨晚就在現場搭帳棚，只為站在舞台最前方；而壓軸則由VIVIZ擔綱，邀請T1聯盟桃園雲豹當家球星魔獸霍華德擔任倒數嘉賓，桃園市長張善政也將在最後時刻到場，與大家一同倒數。