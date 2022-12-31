龍潭聖亭、中豐路封閉車道惹民怨 力拚農曆年前排除

桃園龍潭聖亭路、中豐路段為往返龍潭科學園區重要道路，不過汙水幹管埋設工程造成路段部分車道封閉，上下班時間塞車嚴重民眾抱怨連連，地方民代接獲民眾投訴，希望盡速完成，解決交通惡夢；桃市府水務局表示，原定今年底完工，不過這個月中地下遇到障礙物，因此多花時間排除，目前增加工作井趕工，力拚農曆春節前完工。

聖亭路、中豐路段今年3月中展開汙水下水道系統管線工程，因此封閉內側車道，不過此段道路為主要幹道，民眾往來楊梅、埔心、平鎮也仰賴這條道路，議員徐玉樹接獲民眾抱怨工程封閉已超過半年，上下班時期常常嚴重塞車，造成民眾困擾，盼農曆春前完工。

徐玉樹說，民眾抱怨連連，地方塞車是常有的事，加上春節連假將近，返鄉出遊車潮不容小覷，已建議水務局加派人力夜間趕工，盡速解決民眾的交通噩夢；議員張肇良表示，收到很多民眾的抱怨，上班通往龍科沒替代道路，天天行經道路真快的受不了，只希望工程能快點完成。

水務局汙水企畫工程科長王瀚逸指出，目前協調廠商加派義交24小時現場指揮疏導並加速趕工，原希望12月底可以撤收圍籬，但因本月中旬在地下管線施工時，遭遇地質障礙無法依原訂工法施工，因此廠商採用「鋼套環」工法人工挖掘排除，目前廠商已加速趕工中，由契約規定3組施工面增加到6組，每日延長工作時間到晚上9時，預計明年1月中旬可將管線完成，將現場圍籬全數撤收