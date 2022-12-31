竹南蛇窯登錄歷史建築20年 古窯生態博物館活化有成

竹南蛇窯登錄苗栗縣歷史建築已20年並活化成為古窯生態博物館，多年來致力推動國內柴燒陶藝創作，蛇窯今天舉辦登錄歷建20年慶，苗栗縣長鍾東錦首度到訪參觀並揭匾，建造已達半世紀的大蛇窯也以「開窯」方式慶祝，窯主林瑞華明年並計畫籌辦國際茶碗節，廣邀各國創作者參加。

竹南蛇窯在1972年由老窯主林添福帶著9個師父加上一頭牛，用了3000塊土磚搭出長達25公尺的大型蛇窯，生產傳統花盆，但僅10年光景，大型現代化陶瓷廠相繼興起，傳統陶廠難以匹敵，窯廠工人都走了，只剩林添福和次子林瑞華堅守竹南蛇窯，並轉型柴燒陶藝，成為苗栗柴燒陶藝重鎮。

林瑞華說，竹南蛇窯在2002年11月登錄苗栗縣歷史建築，也是全台第一個以「古窯」登錄的文化資產，歷經2年修整後，竹南蛇窯園區以古窯生態博物館對外開放營運，達到活化目標，並肩負台灣陶文化研究、傳統陶藝研習、柴燒陶藝創新及國際交流使命。

鍾東錦由文觀局長林彥甫等人陪同首次造訪竹南蛇窯，園區內的方華窯多次創下柴燒窯的高溫世界紀錄，2016年已達到攝氏 1563度，林瑞華介紹蛇窯目前還致力推廣環保柴燒，盼為全世界傳統古窯活化找到一條希望之路，讓鍾東錦感到驚訝與讚美，強調他對苗栗的陶藝發展深具信心。

林瑞華說，蛇窯家族的子弟兵藉由一年一度的燒大蛇窯，從修補窯壁到整理木柴；從練土到成型；從入窯、燒窯到出窯各項工法，都在每年大蛇窯柴燒中一次次世代傳襲。