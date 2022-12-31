快訊

從朋友變戀人…IU發聲認愛李鍾碩 「請溫暖看待這段戀情」

普發現金額度有多少？蔡總統國安高層會議給答案

台鐵接獲恐嚇 歹徒聲稱「農曆春節在松山、南港放炸彈」

竹南蛇窯登錄歷史建築20年 古窯生態博物館活化有成

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
竹南蛇窯在1972年建造，整座窯長達25公尺。記者胡蓬生／攝影
竹南蛇窯在1972年建造，整座窯長達25公尺。記者胡蓬生／攝影

竹南蛇窯登錄苗栗縣歷史建築已20年並活化成為古窯生態博物館，多年來致力推動國內柴燒陶藝創作，蛇窯今天舉辦登錄歷建20年慶，苗栗縣長鍾東錦首度到訪參觀並揭匾，建造已達半世紀的大蛇窯也以「開窯」方式慶祝，窯主林瑞華明年並計畫籌辦國際茶碗節，廣邀各國創作者參加。

竹南蛇窯在1972年由老窯主林添福帶著9個師父加上一頭牛，用了3000塊土磚搭出長達25公尺的大型蛇窯，生產傳統花盆，但僅10年光景，大型現代化陶瓷廠相繼興起，傳統陶廠難以匹敵，窯廠工人都走了，只剩林添福和次子林瑞華堅守竹南蛇窯，並轉型柴燒陶藝，成為苗栗柴燒陶藝重鎮。

林瑞華說，竹南蛇窯在2002年11月登錄苗栗縣歷史建築，也是全台第一個以「古窯」登錄的文化資產，歷經2年修整後，竹南蛇窯園區以古窯生態博物館對外開放營運，達到活化目標，並肩負台灣陶文化研究、傳統陶藝研習、柴燒陶藝創新及國際交流使命。

鍾東錦由文觀局長林彥甫等人陪同首次造訪竹南蛇窯，園區內的方華窯多次創下柴燒窯的高溫世界紀錄，2016年已達到攝氏 1563度，林瑞華介紹蛇窯目前還致力推廣環保柴燒，盼為全世界傳統古窯活化找到一條希望之路，讓鍾東錦感到驚訝與讚美，強調他對苗栗的陶藝發展深具信心。

林瑞華說，蛇窯家族的子弟兵藉由一年一度的燒大蛇窯，從修補窯壁到整理木柴；從練土到成型；從入窯、燒窯到出窯各項工法，都在每年大蛇窯柴燒中一次次世代傳襲。

周年慶安排太極拳、陶笛表演及表揚志工、影像回顧展，並以大蛇窯「開窯」取出燒製完成的陶藝創作方式慶祝。林瑞華表示明年9月將籌辦世界茶碗節，預計邀近20個國家的創作者參展。

竹南蛇窯舉辦登錄苗栗縣歷史建築20周年慶，安排大蛇窯開窯儀式。記者胡蓬生／攝影
竹南蛇窯舉辦登錄苗栗縣歷史建築20周年慶，安排大蛇窯開窯儀式。記者胡蓬生／攝影
竹南蛇窯舉辦登錄苗栗縣歷史建築20年慶，縣長鍾東錦（右二）到場參觀。記者胡蓬生／攝影
竹南蛇窯舉辦登錄苗栗縣歷史建築20年慶，縣長鍾東錦（右二）到場參觀。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右）由窯主林瑞華陪同進入蛇窯窯體內參觀。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右）由窯主林瑞華陪同進入蛇窯窯體內參觀。記者胡蓬生／攝影
竹南蛇窯舉辦登錄苗栗縣歷史建築20周年慶，會中並表揚志工。記者胡蓬生／攝影
竹南蛇窯舉辦登錄苗栗縣歷史建築20周年慶，會中並表揚志工。記者胡蓬生／攝影
竹南蛇窯今天舉辦登錄歷建20年慶。記者胡蓬生／攝影
竹南蛇窯今天舉辦登錄歷建20年慶。記者胡蓬生／攝影

陶藝 歷史建築

延伸閱讀

影／柯文哲低調拜會苗栗縣長引聯想 鍾東錦：沒有政治話題

保暖又感心 慶福社福基金會贈萬件保暖衣給苗栗弱勢

非在地出身卻在2022大選奪議員最高票，曾玟學如何翻轉「苗栗國」？

第一次縣務會議 苗栗縣長鍾東錦指示邀請鄉鎮市長分區列席

相關新聞

竹南蛇窯登錄歷史建築20年 古窯生態博物館活化有成

竹南蛇窯登錄苗栗縣歷史建築已20年並活化成為古窯生態博物館，多年來致力推動國內柴燒陶藝創作，蛇窯今天舉辦登錄歷建20年慶...

前半小時只要5元 竹縣YouBike 2.0租借優惠延長半年

鼓勵民眾健身、減碳騎單車，新竹縣YouBike 2.0租借前30分鐘只要5元，優惠方案確定將展延至2023年6月底。縣府...

竹縣新埔學堂獲捐15萬元 用藝術治療課延緩失智

新竹縣仁慈醫院在新埔鎮設置失智社區服務據點「新埔學堂」，昨天獲得社團法人台灣愛的萌芽福利協會捐贈新台幣15萬元，盼透過藝...

龍潭大池跨年煙火180秒 元旦龍潭公所前升旗拿好禮

跨年夜今晚登場，桃園除了高鐵站前廣場的2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會，桃市府觀旅局、文化局及青年局也在龍...

同濟會連續28年寒冬送暖 新竹市低收戶「暖胃又暖心」

今天是2022年最後1天，新竹市祥鈺國際同濟會、慈祥國際同濟會連續28年寒冬送暖，早上在東寧宮廣場發放200條棉被、15...

新官上任！竹市府約聘僱人員先聘到明年228 汰除比例不預設

新竹巿政府不少約聘雇人員昨天接到明年聘期暫簽到2月28日的消息，未來留用或被汰除還是未知數。對此，市府今天指出，因應新市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。