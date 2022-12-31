前半小時只要5元 竹縣YouBike 2.0租借優惠延長半年

鼓勵民眾健身、減碳騎單車，新竹縣YouBike 2.0租借前30分鐘只要5元，優惠方案確定將展延至2023年6月底。縣府交旅處表示，會員租車收費4小時內每30分鐘10元，前30分鐘將持續由縣府補貼5元；除了竹北市建置50站、400輛車，明年（2023年）2月後也確定率先建置新豐、湖口約33站點，可望年底前一併完成竹東站點建置。

在新竹縣騎YouBike前半小時只要5元，原計優惠只到今年12月31日止，縣府交旅處今證實，該項優惠跨年後將加碼延長到明年6月底。

新竹縣YouBike 2.0收費標準，會員收費4小時內每30分鐘10元，前30分鐘由新竹縣政府補助5元，4 至 8 小時內每 30 分鐘 20 元，超過 8 小時則是每 30 分鐘 40 元；非會員單次租車，前 2 小時內每 30 分鐘20元，第 3 小時起每 30 分鐘 40 元；不論會員或非會員租借，未滿 30 分都鐘以 30 分鐘計算。明年1月1日起至6月30日，會員前半小時維持5元收費。

交旅處長游志祥表示，新竹縣YouBike2.0今年（2022年）6月底率先在竹北市推出，建置50站，提供400輛車，平均使用率僅次於台北市，高居全國第2名，成為當地民眾休閒、上班、上學、購物、辦事的短程交通工具。目前正積極籌設新豐、湖口約33處站點設置，目前已和鄉公所、村里長實地現勘中，包括在湖口高中、湖口工業區、新豐火車站、新豐國中周邊都列為設站熱點。