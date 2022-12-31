里長憂交流道施工塞車更嚴重 桃園副市長速會勘提對策

立法委員魯明哲周四邀集交通部次長胡湘麟、鐵道局長伍勝園、桃園市長張善政現勘中山高（中壢區）中豐交流道新建工程用地規畫，副市王明鉅也到場。興和里長劉巫銀梅向王反映工程明年2月動工之後，會讓原來尖峰時段就壅塞的道路堵車更嚴重，要有配套措施，包括新開闢的新北二路幾乎完成，應該要在交流道開工前先通車。

王明鉅今天在臉書表示，里長在會場上強烈表達，希望在重大工程動工之前，先把配套的道路啟用暢通。他覺得里長說的很有道理，他雖然還沒看過現場，會場上也沒立刻回應，但覺得這題很重要，於是昨天中午硬是擠出午餐時間，到達現場了解，交通局長張新福也一起到現場會勘，他們站在新北二路上，發覺的確幾乎完工，如果可以在最後再加一把勁明年春節前通車，不但可以立即改善里長說的（興南路）車流壅塞狀況，也可以讓即將開工的中豐路交流道新建工程，施工時減少對交通的衝擊。

新北二路工程有工務局新工處負責，王明鉅也聯繫工務局汪在宙局長，汪局長昨天傍晚回覆同仁已經協調承包廠商，加緊完成最後的工程收尾工作，明年一月中之前只要台電可以送電路燈、號誌會亮，整條道路就可以啟用通車，改善目前的壅塞狀況。

王明鉅在臉書感謝市府團隊同仁的共同努力，他第一次深深體會到人在公門好修行這句老話的意義。上下一心，其利斷金，繼續努力。

王明鉅在臉書放上和里長、交通局長在現場的合照，還說明為了會勘行程特別買了安全鞋，「很重也不好看，但是很安全不會滑倒受傷」，相信未來這雙鞋會陪他走遍桃園。

網友留言謝謝副市長，但也建議市府團隊要檢討，里長說「這條道路幾乎已經闢建完成卻始終沒有辦法啟用通車」的原因，是人為還是工程，要追究才能避免重蹈覆轍。