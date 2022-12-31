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同濟會連續28年寒冬送暖 新竹市低收戶「暖胃又暖心」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市祥鈺國際同濟會、慈祥國際同濟會連續28年寒冬送暖，早上在東寧宮廣場發放200條棉被、150份民生物資，提供弱勢低收入戶及領有身心障礙手冊的民眾領取。圖／新竹市祥鈺國際同濟會提供
新竹市祥鈺國際同濟會、慈祥國際同濟會連續28年寒冬送暖，早上在東寧宮廣場發放200條棉被、150份民生物資，提供弱勢低收入戶及領有身心障礙手冊的民眾領取。圖／新竹市祥鈺國際同濟會提供

今天是2022年最後1天，新竹市祥鈺國際同濟會、慈祥國際同濟會連續28年寒冬送暖，早上在東寧宮廣場發放200條棉被、150份民生物資，提供弱勢低收入戶及領有身心障礙手冊的民眾領取，滿袋物資琳瑯滿目，讓弱勢民眾不禁感動「暖胃又暖心」。

祥鈺會會長林麗美、慈祥會會長蔡曾錦香表示，社會再繁榮進步，角落邊仍會有一些需要大家伸出援手拉他一把的人，慈祥同濟會從28年前起開始辦理歲末寒冬送暖活動，祥鈺同濟會成立後也投入公益，溫暖送走2022年、迎接2023年，格外有意義。

這陣子接連幾波寒流來襲，今天一早就有很多弱勢族群頂著低溫排隊，不僅拿到物資還有厚實棉被，都對於祥鈺、慈祥國際同濟會的善心義舉感到窩心，

有領取民生物資的低收家庭說，物資裡面有沙拉油、米粉、關廟麵、醬油、罐頭、鮮奶麥片等，真的讓他們太驚喜了，也許可以留到過年給家人圍爐加菜，真的是很感謝祥鈺、慈祥國際同濟會，善行義舉讓人暖身、暖胃更暖心。

除了歲末寒冬送暖，祥鈺國際同濟會、慈祥國際同濟會指出，他們也經常辦理捐血、急難救助、關懷社區長者、反毒宣導、慰問偏鄉孩童等公益慈善活動，希望透過實際的關懷行動，讓社會更加祥和良善。

新竹市祥鈺國際同濟會、慈祥國際同濟會連續28年寒冬送暖，早上在東寧宮廣場發放200條棉被、150份民生物資，提供弱勢低收入戶及領有身心障礙手冊的民眾領取。圖／新竹市祥鈺國際同濟會提供
新竹市祥鈺國際同濟會、慈祥國際同濟會連續28年寒冬送暖，早上在東寧宮廣場發放200條棉被、150份民生物資，提供弱勢低收入戶及領有身心障礙手冊的民眾領取。圖／新竹市祥鈺國際同濟會提供
新竹市祥鈺國際同濟會、慈祥國際同濟會連續28年寒冬送暖，早上在東寧宮廣場發放200條棉被、150份民生物資，提供弱勢低收入戶及領有身心障礙手冊的民眾領取。圖／新竹市祥鈺國際同濟會提供
新竹市祥鈺國際同濟會、慈祥國際同濟會連續28年寒冬送暖，早上在東寧宮廣場發放200條棉被、150份民生物資，提供弱勢低收入戶及領有身心障礙手冊的民眾領取。圖／新竹市祥鈺國際同濟會提供

新竹 低溫 寒流

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