同濟會連續28年寒冬送暖 新竹市低收戶「暖胃又暖心」

今天是2022年最後1天，新竹市祥鈺國際同濟會、慈祥國際同濟會連續28年寒冬送暖，早上在東寧宮廣場發放200條棉被、150份民生物資，提供弱勢低收入戶及領有身心障礙手冊的民眾領取，滿袋物資琳瑯滿目，讓弱勢民眾不禁感動「暖胃又暖心」。

祥鈺會會長林麗美、慈祥會會長蔡曾錦香表示，社會再繁榮進步，角落邊仍會有一些需要大家伸出援手拉他一把的人，慈祥同濟會從28年前起開始辦理歲末寒冬送暖活動，祥鈺同濟會成立後也投入公益，溫暖送走2022年、迎接2023年，格外有意義。

這陣子接連幾波寒流來襲，今天一早就有很多弱勢族群頂著低溫排隊，不僅拿到物資還有厚實棉被，都對於祥鈺、慈祥國際同濟會的善心義舉感到窩心，

有領取民生物資的低收家庭說，物資裡面有沙拉油、米粉、關廟麵、醬油、罐頭、鮮奶麥片等，真的讓他們太驚喜了，也許可以留到過年給家人圍爐加菜，真的是很感謝祥鈺、慈祥國際同濟會，善行義舉讓人暖身、暖胃更暖心。