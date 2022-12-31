新官上任！竹市府約聘僱人員先聘到明年228 汰除比例不預設

新竹巿政府不少約聘雇人員昨天接到明年聘期暫簽到2月28日的消息，未來留用或被汰除還是未知數。對此，市府今天指出，因應新市府團隊到任，同時審視人力資源，市府及所屬機關約聘雇人員明年度聘雇期間將到2月28日，並將一併檢討續聘僱期間，將以讓市政推動有最大執行力做為考量，不會預設汰除比例。

基隆市長謝國樑上任後，市府人事處通知各局處提出約聘雇、臨時人員汰除15%檢討名單，引發討論。新竹市政府同樣面臨政黨輪替，昨也有約聘雇人員接到消息明年聘期暫簽到2月28日，雖早有預感準備，但面對未來是否還能有頭路，難免覺得恐慌。

新竹市全市約聘僱人員約360人，市府人事處今天說，因應新巿府團隊到任，明年2023年度施政計畫、施政方針必然有所優化與調整，期能和巿長政見相結合，達成巿府整體績效目標。

人事處指出，施政計畫優化與調整過程中，賦予各局處新任首長及主管，在審視施政計畫、績效目標時，一併考量所需人力資源的權責，使能達到公務人員任用法規所稱的「人與事適切配合」，因審視時間不宜過長，所以將年度約聘僱人員的聘僱期間先定至明年的2月28日。

另，針對是否有汰除比例，市府說，在約聘僱人員的聘用原則上，會以讓市政推動有最大執行力做為考量，不會預設比例。

人事處說，後續會一併檢討續聘僱的期間，也連帶有督促巿府各級首長和主管，盡速熟悉機關和單位施政計畫、績效目標以及人力需求的用意。並強調，巿府對所屬首長和主管的施政效能與人資管控運用能力同等重視；對約聘僱同仁的權益及考核，也會遵循法令規定辦理。

巿府人事處說，依聘用人員所適用「聘用人員聘用條例」第2條規定，各機關應業務需要，定期聘用人員。至約僱人員部分，依「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」第5條規定略以，約僱人員僱用期間，得依業務計畫預定完成時間，繼續約僱，至計畫完成時為止，並定期檢討計畫存廢。另巿府自2010年5月起即訂有「約聘僱人員考核要點」，定期考核獎優汰劣。