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高虹安訪勞工處關心青年事務 竹市明年辦青年創新論壇

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安昨天訪視勞工處業務，並與勞工處同仁合影。圖／市府提供
新竹市長高虹安昨天訪視勞工處業務，並與勞工處同仁合影。圖／市府提供

新竹市長高虹安上任近一周持續訪視各局處業務情形，市府今天指出，高市長昨天至勞工處聆聽業務工作報告，感謝處內同仁積極任事，期勉持續發揮專業。高虹安尤其關心青年參與公共事務議題，市府規畫明年新增青年創新職涯嘉年華、新世代青年創新論壇等4項計畫，預算皆已通過。

竹市府勞工處長黃錦源首先就勞動力現況分析，新竹市總人口數約45萬人，勞動人口約22.4萬人，勞參率60.2%高於全國平均、失業率3.6 %則較全國平均低，去年疫情嚴峻期間，失業率更是全台最低。

另，竹市外籍工作者約2萬人，市府勞工處盼未來能夠延長移工來台年限留下人才，並設立跨國勞動力事務科，提供外國專業人員求職管道。

黃錦源說明，勞工處服務對象有一般勞工、特定對象、身心障礙者、青少年及青年、移工服務、雇主及事業單位、工會及其他團體等，提供一案到底就業服務、職業訓練、支持性就業、移工管理、法遵輔導、職業安全、強化勞雇關係、提升勞工福利。

市府勞工處在青年事務方面，成立青年事務委員會提供青年公共參與，也包含職涯發展、就業促進及創新人才培育等服務；另針對海外及高薪打工陷阱多次宣導，今年共查察不實廣告1124件，較前一年702件提升1.6倍。高虹安也提醒勞工處持續加強求職防騙宣導，防範青年打工受騙。

高虹安說，考量新竹市是全台最年輕城市，為提升各界青年人士參與公共事務，未來將設法增加業務單位員額之外，也關心目前青年事務委員會編制與運作模式，計畫擴編委員會規模，並舉辦跨縣市青委交流，或跨局處合作，讓更多青年有參與公共事務的機會。

黃錦源指出，新竹市青年發展除開辦勞工學苑、青年自造者聚落培育、創新暨青年設計思考營等，明年將新增青年創新職涯嘉年華實施計畫、新竹市新世代青年創新論壇實施計畫、青年創新直播課程實施計畫、青創基地觀摩體驗研習計畫等4項，目前預算皆已通過。

新竹市長高虹安（中）昨天訪視勞工處業務，勞工處長黃錦源（站者）說明。圖／市府提供
新竹市長高虹安（中）昨天訪視勞工處業務，勞工處長黃錦源（站者）說明。圖／市府提供
新竹市長高虹安（中）昨天訪視勞工處業務，勞工處長黃錦源（左3）說明。圖／市府提供
新竹市長高虹安（中）昨天訪視勞工處業務，勞工處長黃錦源（左3）說明。圖／市府提供

青年 高虹安

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