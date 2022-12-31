高虹安訪勞工處關心青年事務 竹市明年辦青年創新論壇

新竹市長高虹安上任近一周持續訪視各局處業務情形，市府今天指出，高市長昨天至勞工處聆聽業務工作報告，感謝處內同仁積極任事，期勉持續發揮專業。高虹安尤其關心青年參與公共事務議題，市府規畫明年新增青年創新職涯嘉年華、新世代青年創新論壇等4項計畫，預算皆已通過。

竹市府勞工處長黃錦源首先就勞動力現況分析，新竹市總人口數約45萬人，勞動人口約22.4萬人，勞參率60.2%高於全國平均、失業率3.6 %則較全國平均低，去年疫情嚴峻期間，失業率更是全台最低。

另，竹市外籍工作者約2萬人，市府勞工處盼未來能夠延長移工來台年限留下人才，並設立跨國勞動力事務科，提供外國專業人員求職管道。

黃錦源說明，勞工處服務對象有一般勞工、特定對象、身心障礙者、青少年及青年、移工服務、雇主及事業單位、工會及其他團體等，提供一案到底就業服務、職業訓練、支持性就業、移工管理、法遵輔導、職業安全、強化勞雇關係、提升勞工福利。

市府勞工處在青年事務方面，成立青年事務委員會提供青年公共參與，也包含職涯發展、就業促進及創新人才培育等服務；另針對海外及高薪打工陷阱多次宣導，今年共查察不實廣告1124件，較前一年702件提升1.6倍。高虹安也提醒勞工處持續加強求職防騙宣導，防範青年打工受騙。

高虹安說，考量新竹市是全台最年輕城市，為提升各界青年人士參與公共事務，未來將設法增加業務單位員額之外，也關心目前青年事務委員會編制與運作模式，計畫擴編委員會規模，並舉辦跨縣市青委交流，或跨局處合作，讓更多青年有參與公共事務的機會。