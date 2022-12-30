聽新聞
test
0:00 / 0:00
小人國、石門水庫連假預估湧人潮 龍潭警提醒這樣走
元旦連假明天登場，桃園龍潭有許多著名景點石門水庫、小人國及六福村遊樂園等，預估連假期間將吸引大量遊客進入，期間將吸引大量遊客進入，龍潭警分局，建議民眾如欲前往小人國、六福村遊樂區旅遊，可以不必穿越龍潭和新竹縣關西市區就可以直接前往；另如欲前往石門水庫或石門山風景區遊客，建議仍以龍潭交流道為主。
由於國道3號在龍潭區有龍潭及高原2個交流道，而高原交流道鄰近龍潭地區各風景遊樂休憩區及連結新竹縣台3線主要道路，龍潭警分局建議民眾如欲前往小人國、六福村遊樂區旅遊，可以不必穿越桃園市龍潭和新竹縣關西市區就可以直接前往；另如欲前往石門水庫或石門山風景區遊客，建議仍以龍潭交流道為主。
龍潭警方為了避免龍潭地區交通壅塞，連假期間將編排警、民力在各交流道的周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。
龍潭警分局呼籲民眾「多一點禮讓、行車更順暢」，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力指揮疏導，多利用規畫行駛替代道路等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言