小人國、石門水庫連假預估湧人潮 龍潭警提醒這樣走

元旦連假明天登場，桃園龍潭有許多著名景點石門水庫、小人國及六福村遊樂園等，預估連假期間將吸引大量遊客進入，期間將吸引大量遊客進入，龍潭警分局，建議民眾如欲前往小人國、六福村遊樂區旅遊，可以不必穿越龍潭和新竹縣關西市區就可以直接前往；另如欲前往石門水庫或石門山風景區遊客，建議仍以龍潭交流道為主。

由於國道3號在龍潭區有龍潭及高原2個交流道，而高原交流道鄰近龍潭地區各風景遊樂休憩區及連結新竹縣台3線主要道路，龍潭警分局建議民眾如欲前往小人國、六福村遊樂區旅遊，可以不必穿越桃園市龍潭和新竹縣關西市區就可以直接前往；另如欲前往石門水庫或石門山風景區遊客，建議仍以龍潭交流道為主。

龍潭警方為了避免龍潭地區交通壅塞，連假期間將編排警、民力在各交流道的周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。

龍潭警分局呼籲民眾「多一點禮讓、行車更順暢」，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力指揮疏導，多利用規畫行駛替代道路等。