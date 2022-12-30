竹市正妹議員、最美里長穿浴衣走秀 長青會長輩好樂
新竹市埔頂慈雲庵長青會今天趁今年度最後一次健康食堂供餐日，在社區內的三合院舉辦感恩暨慶生會，為了娛樂長輩特別安排議員、里長穿上日式浴衣走秀，最亮眼莫過新科議員宋品瑩、埔頂里長何芝寧登台走秀，展示長輩手作的口金包，令人驚艷。
新竹市埔頂慈雲庵長青會鼓勵長輩走出家門，獲市府補助推出長青樂活健康食堂，由於近年碰上疫情，健康食堂只能提供外帶餐盒。趁著疫情解封，長青會今天特地舉辦感恩暨慶生會，邀請社區長輩來到種滿玫瑰的三合院，欣賞走秀與薩克斯風表演。
三合院別開生面的走秀活動，特別結合世界高中時尚造型科學生團隊的巧手設計，校長李瑞光、主任施雨辰領軍學生發揮所學，替議員、里長與社區媽媽梳妝打扮，讓他們能粉墨登場。李瑞光表示，世界高中長期投入社區服務，希望老夥伴們健康樂活。
議員李國璋、宋品瑩、埔頂里長何芝寧接力走秀，議員曾資程也牽著太太走上伸展台，邊走邊秀社區長輩在疫情期間製作的手工包。何芝寧年僅25歲，這次首度參選埔頂里長成功當選，外型亮眼的她，還有「新竹市最美里長」稱號，浴衣裝扮讓不少長輩驚艷。
新竹市埔頂慈雲庵長青會理事長陳瑞銘說，今天也邀請薩克黑皮（saxhappy）沙克斯風樂團演出，也藉此機會好好慰勞平常辛苦的廚房志工一番，希望未來持續舉辦更多的活動，鼓勵社區長輩走出家門、享受健康生活，一起活到老學到老。
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