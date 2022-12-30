快訊

陸新任外交部長出爐 由駐美大使秦剛接任

龐克時尚教母：不當局外人的藝術反叛倡議

竹市正妹議員、最美里長穿浴衣走秀 長青會長輩好樂

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市埔頂慈雲庵長青會今天趁今年度最後一次健康食堂供餐日，埔頂里長何芝寧（左）與議員宋品瑩（右）雙姝合照。圖／宋品瑩提供
新竹市埔頂慈雲庵長青會今天趁今年度最後一次健康食堂供餐日，埔頂里長何芝寧（左）與議員宋品瑩（右）雙姝合照。圖／宋品瑩提供

新竹市埔頂慈雲庵長青會今天趁今年度最後一次健康食堂供餐日，在社區內的三合院舉辦感恩暨慶生會，為了娛樂長輩特別安排議員、里長穿上日式浴衣走秀，最亮眼莫過新科議員宋品瑩、埔頂里長何芝寧登台走秀，展示長輩手作的口金包，令人驚艷。

新竹市埔頂慈雲庵長青會鼓勵長輩走出家門，獲市府補助推出長青樂活健康食堂，由於近年碰上疫情，健康食堂只能提供外帶餐盒。趁著疫情解封，長青會今天特地舉辦感恩暨慶生會，邀請社區長輩來到種滿玫瑰的三合院，欣賞走秀與薩克斯風表演。

三合院別開生面的走秀活動，特別結合世界高中時尚造型科學生團隊的巧手設計，校長李瑞光、主任施雨辰領軍學生發揮所學，替議員、里長與社區媽媽梳妝打扮，讓他們能粉墨登場。李瑞光表示，世界高中長期投入社區服務，希望老夥伴們健康樂活。

議員李國璋、宋品瑩、埔頂里長何芝寧接力走秀，議員曾資程也牽著太太走上伸展台，邊走邊秀社區長輩在疫情期間製作的手工包。何芝寧年僅25歲，這次首度參選埔頂里長成功當選，外型亮眼的她，還有「新竹市最美里長」稱號，浴衣裝扮讓不少長輩驚艷。

新竹市埔頂慈雲庵長青會理事長陳瑞銘說，今天也邀請薩克黑皮（saxhappy）沙克斯風樂團演出，也藉此機會好好慰勞平常辛苦的廚房志工一番，希望未來持續舉辦更多的活動，鼓勵社區長輩走出家門、享受健康生活，一起活到老學到老。

新竹市埔頂慈雲庵長青會今天趁今年度最後一次健康食堂供餐日，在社區內的三合院舉辦感恩暨慶生會。記者張裕珍／攝影
新竹市埔頂慈雲庵長青會今天趁今年度最後一次健康食堂供餐日，在社區內的三合院舉辦感恩暨慶生會。記者張裕珍／攝影
新竹市埔頂慈雲庵長青會今天舉辦感恩暨慶生會，埔頂里長何芝寧穿浴衣走秀。記者張裕珍／攝影
新竹市埔頂慈雲庵長青會今天舉辦感恩暨慶生會，埔頂里長何芝寧穿浴衣走秀。記者張裕珍／攝影
新竹市埔頂慈雲庵長青會今天趁今年度最後一次健康食堂供餐日，在社區內的三合院舉辦感恩暨慶生會。記者張裕珍／攝影
新竹市埔頂慈雲庵長青會今天趁今年度最後一次健康食堂供餐日，在社區內的三合院舉辦感恩暨慶生會。記者張裕珍／攝影
新竹市埔頂慈雲庵長青會今天趁今年度最後一次健康食堂供餐日，議員曾資程牽著太太一起走秀。記者張裕珍／攝影
新竹市埔頂慈雲庵長青會今天趁今年度最後一次健康食堂供餐日，議員曾資程牽著太太一起走秀。記者張裕珍／攝影

議員 新竹 疫情

延伸閱讀

影／湖濱第一排被冰封！加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

高虹安與校長座談會 稱竹市教育市場機制失調

為何安排李縉穎任竹市黨部主委？朱立倫：是他非常好的起點

傳李縉穎接國民黨竹市主委 高虹安：會安排拜會

相關新聞

農曆春節桃園計程車每趟加收50 機場排班車加100元

桃園市政府交通局今天表示，農曆春節期間計程車除按原訂收費方式，每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元...

「竹科第一排」路口飄惡臭 知名連鎖咖啡廳化糞池釀禍

新竹市埔頂二路至慈雲路口附近大樓林立，有「竹科第一排」之稱，但近來屢有關埔地區居民陳情聞到惡臭，多名議員也接獲陳情向環保...

竹市正妹議員、最美里長穿浴衣走秀 長青會長輩好樂

新竹市埔頂慈雲庵長青會今天趁今年度最後一次健康食堂供餐日，在社區內的三合院舉辦感恩暨慶生會，為了娛樂長輩特別安排議員、里...

元旦至2月底「老幼雙寶」打疫苗 苗栗加碼贈禮券500元

苗栗縣為提升老、幼族群新冠疫苗施打率，縣長鍾東錦宣布凡縣內設籍、居住、工作或就學的65歲以上長者及6個月至4歲幼童，這兩...

反對璞玉良田蓋大樓 民團抗議竹縣國土功能分區計畫草率

新竹縣政府完成全縣國土功能分區圖草案繪製，12月1日起公開展覽30天，救璞玉公民行動公民團體約20名代表下午到縣府前抗議...

高虹安上任首跟校長座談 評竹市教育「市場機制失調」

新竹市長高虹安今天趁今年最後一個上班日與各校校長召開教育座談會，多名議員不分政黨也紛紛提出教育建言，包含挹注特色學校資源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。