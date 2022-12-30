勞動部推移工留才久用 桃園座談紓緩缺工

勞動部和中華民國工業區廠商聯合總會合作，今天在桃園市觀音工業區服務中心辦理「移工留才久用方案」座談會，邀請北部15個工業區近百家廠商參與，分享經驗紓緩缺工問題。

勞動部長許銘春致詞表示，隨著台灣人口老化、少子化及勞動力結構改變，加上因疫情關係，來台移工減少，許多產業及家庭照顧面臨缺工，但優秀的移工技術成熟後卻因工作年限限制須返國，常被其他國家挖角，不利雇主的人力安排及整體勞動力發展。

許銘春指出，因此勞動部推動移工留才久用方案，以解決中階技術人力缺工問題，不僅要留用工作滿6年以上的移工，也要延攬在台灣取得專科副學士的僑外生，讓雇主有更穩定的外國中階人力。

勞動部表示，移工轉任中階技術人力對雇主可帶來包括中階技術人力無工作年限限制、免繳就業安定費、不占原本移工名額並可引進新移工的好處；對移工也可提升僱用薪資、繼續留台工作職涯明確、並銜接永久居留移民制度。

到場分享經驗的廠商表示，移工留才久用方案除了有助留任資深且技術成熟的移工，避免被國外產業挖角外，也有助穩定勞雇關係，且線上申請方便，對於廠商來說相當便利，也可紓緩缺工問題。