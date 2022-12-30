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民眾盼中壢一號社宅設Youbike站點 待系統升級後評估

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢一號社宅設置Youbike，桃交通局將待系統升級後評估。圖／交通局提供
桃園中壢一號社宅設置Youbike，桃交通局將待系統升級後評估。圖／交通局提供

桃園中壢一號社宅共計有957戶，上月已陸續有民眾入住，目前已有809戶入住，入住率約8成4，有多位社宅住戶向議員謝美英反映，社宅附近應可設Youbike站點，讓周邊交通更完善；桃市府交通局運輸規畫科指出，因Youbike要轉換新系統，目前不會再設置Youbike1.0站點，將待評估規畫後決定。

謝美英表示，隨著社宅興建完工、入住，附近的生活圈機能也逐漸提升，有住戶反映附近的公車路網不夠密集，因此希望藉由增設Youbike站點，補足不足的公共運輸。

謝美英指出，社宅廣場腹地足夠，周遭人口稠密度也夠，確實有空間可設置，昨也邀集相關單位一同會勘；交通局運輸規畫科表示，目前正辦理評估系統升級的策略，不會再設置任何Youbike1.0站點，系統的轉換做法仍在研擬中，各站點的營運規模、效益及增設站點尚在評估，會做後續討論。

據了解，目前中山東路邊及龍福二街靠社宅空地，將評估可行性。運規科說，中壢一號社宅要設站點，牽涉到基地與建築線退縮問題，需由廠商評估合適且不會影響到行人通行位置。

謝美英籲，交通局也應全面檢視所有的設置站點，使用率不足的站點，有沒有調整、淘汰機制，設置的評估依據，讓民眾生活更便利。

桃園中壢一號社宅共計有957戶，目前已有809戶入住，入住率約8成4，有多位社宅住戶向議員謝美英反映，社宅附近應可設Youbike站點，完善周邊交通。圖／議員謝美英提供
桃園中壢一號社宅共計有957戶，目前已有809戶入住，入住率約8成4，有多位社宅住戶向議員謝美英反映，社宅附近應可設Youbike站點，完善周邊交通。圖／議員謝美英提供

社宅 桃園 議員

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