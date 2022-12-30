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元旦至2月底「老幼雙寶」打疫苗 苗栗加碼贈禮券500元

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣從明年元旦至2月底，「老幼雙寶」打疫苗加碼贈禮券500元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣從明年元旦至2月底，「老幼雙寶」打疫苗加碼贈禮券500元。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣為提升老、幼族群新冠疫苗施打率，縣長鍾東錦宣布凡縣內設籍、居住、工作或就學的65歲以上長者及6個月至4歲幼童，這兩個年齡層從明年元旦起至2月28日，施打任何1劑新冠疫苗，不論單價或雙價，都可獲得500元超商禮劵或等值衛教品，縣衛生局提醒尚未完整接種疫苗的鄉親盡早前往合約醫療預約疫苗接種。

苗栗縣衛生局指出，明年元旦起將有2項防疫新制實施。第一項是不具健保身分之非本國籍人士如於在台期間確診，相關費用必須由個案自行負擔；因應確診者隔離治療費用支付原則調整，不具健保身分之非本國籍人士在台期間如快篩陽性，也不能使用視訊診療，需至各衛生局指定之「非本國籍人士COVID-19自費看診醫療院所」，苗栗縣可就診醫院為部立苗栗醫院、為恭紀念醫院、大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院。

第二項新制為因應中國疫情升溫，明年元旦零時至1月31日搭乘自中國4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，採檢後盡速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢，若篩檢陽性者依規定進行5＋n居家照護及自主健康管理，陽性檢體將後送疾管署昆陽實驗室進行病毒定序。

衛生局長張蕊仙表示，國際間COVID-19病毒變異株疫情持續，各國邊境也逐步調整開放，目前國內疫情處於另一波上升階段，苗栗縣也有同樣情形發生，農曆春節將至，民眾洽商及旅遊往來增加。國內Moderna雙價BA.4/5次世代疫苗已提供滿6歲以上民眾追加劑接種，但全國次世代疫苗覆蓋率目前僅12%，請鄉親務必盡快施打次世代雙價疫苗延續保護力，縣內次世代雙價疫苗量充足，相關疫苗資訊可至疾管署或衛生局官網查詢。

次世代疫苗 衛生局 苗栗縣

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