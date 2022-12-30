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反對璞玉良田蓋大樓 民團抗議竹縣國土功能分區計畫草率

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
救璞玉公民行動公民團體，訴求「拒絕沒有公民參與的國土計畫」、「反對璞玉田從農1變城鄉2-3」，約20名人今天下午到縣府前舉牌陳抗。記者王淑君／攝影
救璞玉公民行動公民團體，訴求「拒絕沒有公民參與的國土計畫」、「反對璞玉田從農1變城鄉2-3」，約20名人今天下午到縣府前舉牌陳抗。記者王淑君／攝影

新竹縣政府完成全縣國土功能分區圖草案繪製，12月1日起公開展覽30天，救璞玉公民行動公民團體約20名代表下午到縣府前抗議，反對璞玉農田從原本「農1」的優質特定農業區良田，改畫為「城鄉發展2-3」產業區和住商區，並要求公展再延長1個月。地政處表示，公展明年1月3日結束，但鄉親、團體隨時可透過書面遞送意見，縣府會受理。

俗稱「璞玉計畫」的「台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫」，位於竹北地區，緊臨新高鐵站。救璞玉公民行動團體今手拿2面大型訴求看板，在縣府門口陳情，他們提出兩大訴求，拒絕沒有公民參與的國土計畫」，並反對璞玉田從「農1」變「城鄉2-3」暫存區。

抗議團體表示，縣府公展僅放2本書展閱，許多民眾找不到展場，甚至不知相關訊息，主張應透過大圖輸出展出，讓民眾一目了然。

縣府雖在13鄉鎮市舉辦公聽會，但抗議團體說，許多人不知情，反映沒廣發，且13場都在上班日舉辦，呼籲縣府將公展延長一個月，並加開假日場公聽會。

另外，抗議團體質疑，縣府把已被汙染水源的農地畫成優良農地「農1」，如新竹工業區周邊農地，卻把優質特定農業區的良田改畫為「城鄉2-3」，如台知園區、竹科3期等4處，未來恐有多達839公頃優質農地等著被徵收，變成產業區和住商區。

竹北東海地區當地農民也現身爭取保留農地，呼籲縣長楊文科親自下鄉查看，竹縣國土計畫要更仔細，不要草率送中央。

縣府產發處表示，行政院認定台知園區為國家重大建設計畫，地政處據此把璞玉的農地畫為「城鄉2-3」，將納入都市計畫範圍整體評估、規畫，區內想務農者仍可以成為農業區，目前規畫36公頃為農耕區。

產發局表示，「農1」在都市計畫區外，「城鄉2-3」未來會在都市計畫區內，但民眾務農與否和「城鄉2-3」畫分無關。

救璞玉公民行動公民團體，訴求「拒絕沒有公民參與的國土計畫」、「反對璞玉田從農1變城鄉2-3」，約20名人今天下午到縣府前舉牌陳抗。記者王淑君／攝影
救璞玉公民行動公民團體，訴求「拒絕沒有公民參與的國土計畫」、「反對璞玉田從農1變城鄉2-3」，約20名人今天下午到縣府前舉牌陳抗。記者王淑君／攝影
救璞玉公民行動公民團體今天下午到縣府前陳抗，舉牌「拒絕沒有公民參與的國土計畫」表達訴求。記者王淑君／攝影
救璞玉公民行動公民團體今天下午到縣府前陳抗，舉牌「拒絕沒有公民參與的國土計畫」表達訴求。記者王淑君／攝影
20餘名民眾到新竹縣府陳抗，要求延長國土計畫功能分區圖草案公展1個月。記者王淑君／攝影
20餘名民眾到新竹縣府陳抗，要求延長國土計畫功能分區圖草案公展1個月。記者王淑君／攝影
20餘名民眾到新竹縣府陳抗，要求延長國土計畫功能分區圖草案公展1個月。記者王淑君／攝影。記者王淑君／攝影
20餘名民眾到新竹縣府陳抗，要求延長國土計畫功能分區圖草案公展1個月。記者王淑君／攝影。記者王淑君／攝影

農地 都市計畫 新竹

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