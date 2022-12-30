網傳大溪月眉信義路口外車道沒號誌會受罰？警方闢謠
桃園大溪信義路與月眉路口，為往來大溪老街必經道路，車流量大，而信義路上有一交通號誌，不過信義路外側車道並無交通號誌，有民眾在地方社團謠傳，若信義路號誌紅燈，而外側車道直接右轉會被開罰，引發地方民眾擔憂恐慌，議員陳治文獲陳情替民眾向市府交通局了解。
交通局交通工程科長曾啟倫回應，該外側車道右轉不受號誌限制，預計農曆年後會在信義路號誌桿加裝信義路專用告示牌，提醒民眾；警方表示，該路段的科技執法僅會拍攝內側跟中間車道有號誌的闖紅燈違規民眾，最外側車道不受影響。
近日有民眾謠傳「月眉里路口紅綠燈有科技執法，所以從新尾街要回到月眉里千萬不要紅燈右轉或左轉，是會自動拍照舉發」，此消息一出，讓許多時常通行民眾相當憂心向市議員陳治文陳情。
曾啟倫表示，該外側車道為右轉車道且未受號誌燈號管制，民眾行駛於該車道可逕行右轉，然右轉時仍須注意車前狀況減速慢行並留意行人通行，農曆春節後也會加裝告示提醒民眾。
陳治文指出，此非號誌化路口容易造成用路人混淆，加上地方社群網路盛傳紅燈右轉受罰，不少民眾心惶惶，不過經查證無相關開罰記錄，也請民眾需特別留意車況，減速慢行。
警方表示，該路口僅會對中間及內側車道闖紅燈用路人開罰，只要民眾先切到最外側的右轉車道，右轉不會受號誌限制；民眾謠傳右轉月眉方向或左轉停等路口，尚無科技執法，請勿亂傳訊息。該處設置由交通局規畫，大溪警分局均依照規定取締違規，請用路人確實依規定遵守交通規則。
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