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保暖又感心 慶福社福基金會贈萬件保暖衣給苗栗弱勢

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
慶福社福慈善基金會今天捐贈苗栗縣弱勢族群1萬件保暖衣禦寒，受贈的各機構、學校人員合影比出愛心手勢。記者胡蓬生／攝影
慶福社福慈善基金會今天捐贈苗栗縣弱勢族群1萬件保暖衣禦寒，受贈的各機構、學校人員合影比出愛心手勢。記者胡蓬生／攝影

財團法人慶福社會福利慈善事業基金會今天捐贈苗栗縣弱勢族群1萬件保暖衣禦寒，包括學校、社福團體及原住民族家庭服務中心等單位多人受惠，縣長鍾東錦過去和基金會董事長蘇慶福結緣，也牽起這條愛心連線，多次捐贈縣內弱勢。

捐贈儀式上午在縣府旁的苗栗縣青年創業指揮部廣場舉辦，各學校、社福團體、原家中心人員代表多人到場，同時領取保暖衣，大家合影比愛心手勢，場面溫馨熱絡。

鍾東錦頒贈感謝狀肯定基金會善行，並希望領到保暖衣的各單位盡快發送給弱勢學童、民眾、家戶，讓他們在歲末寒冬感受社會的暖流。基金會由彩力染整公司副董事長蘇柏甡代表出席，強調基於「取之於社會，用之於社會」的信念推展公益慈善及教育活動，新春後還計畫再捐贈1萬件涼感衣、袖套給苗栗縣。

鍾東錦說，當初他有朋友罹患重病，透過蘇董事長的朋友引介到醫學中心就醫，也因此與蘇董結緣，對方後來也協助過許多有急重症的鄉親，並介紹不少企業家與他認識並合作推動公益，堪稱成功企業家的典範。

基金會前幾年就曾捐贈縣內34所國中小學生及員警6000件保暖衣，去年除捐贈炎夏的涼爽機能衣、寒冬發熱衣，也在農曆年前捐贈4000多條保暖毯分送獨居老人、弱勢家庭、家暴緊急庇護中心等單位。

縣府表示，縣長選舉期間，基金會又應允捐贈苗栗縣1萬件保暖衣，年底天氣寒冷，鍾縣長第1天上班時就請社會處研商此事，希望讓低收入戶或長輩早日拿到保暖衣禦寒，今天捐贈的1萬件保暖衣，規畫分送縣內145所國中小弱勢學童及都會區、南庄、泰安鄉原家中心及23個社福團體。

中和國小校長紀介五說，他們學校位於海岸邊的丘陵上，近來真的寒風刺骨，學校領到的防寒衣將發放給校內經濟弱勢學童，暖身又暖心，確能讓孩子受到實惠。

慶福社福慈善基金會今天捐贈苗栗縣弱勢族群1萬件保暖衣禦寒，受贈的各機構、學校人員合影比出愛心手勢。記者胡蓬生／攝影
慶福社福慈善基金會今天捐贈苗栗縣弱勢族群1萬件保暖衣禦寒，受贈的各機構、學校人員合影比出愛心手勢。記者胡蓬生／攝影
慶福社福慈善基金會今天捐贈苗栗縣弱勢族群1萬件保暖衣禦寒，捐贈儀式後隨即領取，盼盡快發送出去。記者胡蓬生／攝影
慶福社福慈善基金會今天捐贈苗栗縣弱勢族群1萬件保暖衣禦寒，捐贈儀式後隨即領取，盼盡快發送出去。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（左三）頒發感謝狀給基金會出代表蘇柏甡（右三）。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（左三）頒發感謝狀給基金會出代表蘇柏甡（右三）。記者胡蓬生／攝影
慶福社福慈善基金會今天捐贈苗栗縣弱勢族群1萬件保暖衣禦寒。記者胡蓬生／攝影
慶福社福慈善基金會今天捐贈苗栗縣弱勢族群1萬件保暖衣禦寒。記者胡蓬生／攝影

保暖 苗栗縣 鍾東錦

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