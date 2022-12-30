高虹安與校長座談會 稱竹市教育市場機制失調

新竹市長高虹安與新竹市多名校長、家長和市議員舉辦教育座談會，她表示，新竹市教育可用「市場機制失調」形容，針對相關建議會儘快規劃與執行。

高虹安今天與各校校長召開教育座談會，邀請國小、國中、高中校長和家長，以及市議員一同出席參與，聽取教育處簡報，了解各校特色教學現況，多名與會的議員也向高虹安提出教育政策建言。

市議員張祖琰表示，新竹市議員們都很重視教育預算，只要市府先溝通，好的政策都會支持，她希望市府重視特色學校發展，留意學校不足問題。

市議員蔡惠婷表示，過去曾多次呼籲市府別再「拚活動、窮教育」，希望高虹安上任後能正視問題，包括確實開出各校應有的正式教師缺，補足代理教師聘期，給予合理待遇，也提出降低特教老師的負荷相關辦法。

市議員劉康彥則提出教育現場軟硬體建議，希望市府成立實驗教育輔導團、增設通學步道，尤其高虹安選前提出要在東區推出安心通學車，而北區也有需求，另建議整合校際課程，迎合108課綱精神。

高虹安致詞表示，她與教育處長童鳳嬌面談時，童鳳嬌提出許多問題並非短時間能解決，高虹安認為新竹市教育可用「市場機制失調」形容。

高虹安表示，就近入學問題包括找校地、地目變更等，短期將先在尖峰推行安心通學交通車，目前已與新竹科學園區管理局、交通處有共識，會儘快規劃與執行。

高虹安說，學區劃分和總量管制部分，會再聽取各方意見，而實驗教育及各校教育均質化，市府和教育處都會支持，不管是預算及政策面的推動，都會做學校後盾。