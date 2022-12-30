「竹科第一排」路口飄惡臭 知名連鎖咖啡廳化糞池釀禍

新竹市埔頂二路至慈雲路口附近大樓林立，有「竹科第一排」之稱，但近來屢有關埔地區居民陳情聞到惡臭，多名議員也接獲陳情向環保局反映，環保局經三度勘查後確認為知名連鎖咖啡廳的化糞池產生異味，市府環保局今天指出，已立即要求業者盡速抽水肥改善，環保局也派員清溝，減少惡臭產生。

竹市府環保局說明，今年11月中接獲民眾、里長及議員反映埔頂二路至慈雲路口附近水溝，不定期會有水肥異味情形。11月15日會同前里長前往現場勘查後，發現該埔頂二路附近水溝裡間歇性產生水肥異味，環保局立即進行清溝作業。

不過，11月中完成清溝作業後，12月仍陸續有民眾向環保局陳情臭味不斷。環保局長江盛任說，12月7日再次至現場勘查，發現疑似為埔頂二路附近餐飲業的化糞池，因水肥產生量大且抽洗頻率不足，導致產生異味影響附近環境，立即要求業者清除水肥。

環保局12月8日確認業者已完成抽洗化糞池，共計清運6車次水肥後，再次派員前往清溝作業。孰料，近期又有民眾反映仍有水肥異味有間歇性飄散，環保局昨下午三度稽查，仍有水肥異味，稽查確認業者設置化糞池功能不彰，造成汙染物排出影響水溝。

環保局說明，將依違反廢棄物清理法第27條第2款規定處分，可處1200元以上、6000元以下罰鍰，並告知業者，化糞池應定期清理，以免汙染水溝，造成環境不佳。今天也再次派員進行高壓水柱清洗水溝作業，強調將持續追蹤化糞池水肥異味改善進度。