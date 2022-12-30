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「竹科第一排」路口飄惡臭 知名連鎖咖啡廳化糞池釀禍

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
知名連鎖咖啡廳前方的排水溝飄散臭味，市議員黃文政昨晚到場了解。圖／市議員黃文政提供
知名連鎖咖啡廳前方的排水溝飄散臭味，市議員黃文政昨晚到場了解。圖／市議員黃文政提供

新竹市埔頂二路至慈雲路口附近大樓林立，有「竹科第一排」之稱，但近來屢有關埔地區居民陳情聞到惡臭，多名議員也接獲陳情向環保局反映，環保局經三度勘查後確認為知名連鎖咖啡廳的化糞池產生異味，市府環保局今天指出，已立即要求業者盡速抽水肥改善，環保局也派員清溝，減少惡臭產生。

竹市府環保局說明，今年11月中接獲民眾、里長及議員反映埔頂二路至慈雲路口附近水溝，不定期會有水肥異味情形。11月15日會同前里長前往現場勘查後，發現該埔頂二路附近水溝裡間歇性產生水肥異味，環保局立即進行清溝作業。

不過，11月中完成清溝作業後，12月仍陸續有民眾向環保局陳情臭味不斷。環保局長江盛任說，12月7日再次至現場勘查，發現疑似為埔頂二路附近餐飲業的化糞池，因水肥產生量大且抽洗頻率不足，導致產生異味影響附近環境，立即要求業者清除水肥。

環保局12月8日確認業者已完成抽洗化糞池，共計清運6車次水肥後，再次派員前往清溝作業。孰料，近期又有民眾反映仍有水肥異味有間歇性飄散，環保局昨下午三度稽查，仍有水肥異味，稽查確認業者設置化糞池功能不彰，造成汙染物排出影響水溝。

環保局說明，將依違反廢棄物清理法第27條第2款規定處分，可處1200元以上、6000元以下罰鍰，並告知業者，化糞池應定期清理，以免汙染水溝，造成環境不佳。今天也再次派員進行高壓水柱清洗水溝作業，強調將持續追蹤化糞池水肥異味改善進度。

市議員黃文政說，自己昨天傍晚5點多到埔頂二路查看，從頭到尾確認39個排水溝孔蓋處，水溝都是乾的，但其中有6個孔蓋處飄臭，散發阿摩尼亞異味，他個人認為可能除了業者水肥設施問題以外，大樓沼氣排放也可能是禍首，自己過去在綠水里也曾處理過類似案件，將大樓機電排氣時間改至半夜，降低民怨。

新竹市埔頂二路至慈雲路口附近大樓林立，但近來屢有居民陳情飄出惡臭，環保局經三度勘查後確認為知名連鎖咖啡廳的化糞池產生異味，已要求業者改善，並派員加強清溝。圖／市府環保局提供
新竹市埔頂二路至慈雲路口附近大樓林立，但近來屢有居民陳情飄出惡臭，環保局經三度勘查後確認為知名連鎖咖啡廳的化糞池產生異味，已要求業者改善，並派員加強清溝。圖／市府環保局提供
知名連鎖咖啡廳前方的排水溝飄散臭味，市議員黃文政昨晚到場了解。圖／市議員黃文政提供
知名連鎖咖啡廳前方的排水溝飄散臭味，市議員黃文政昨晚到場了解。圖／市議員黃文政提供
新竹市埔頂二路至慈雲路口附近大樓林立，但近來屢有居民陳情飄出惡臭，環保局經三度勘查後確認為知名連鎖咖啡廳的化糞池產生異味，已要求業者改善，並派員加強清溝。圖／市府環保局提供
新竹市埔頂二路至慈雲路口附近大樓林立，但近來屢有居民陳情飄出惡臭，環保局經三度勘查後確認為知名連鎖咖啡廳的化糞池產生異味，已要求業者改善，並派員加強清溝。圖／市府環保局提供
新竹市埔頂二路至慈雲路口附近大樓林立，但近來屢有居民陳情飄出惡臭，環保局經三度勘查後確認為知名連鎖咖啡廳的化糞池產生異味，已要求業者改善，並派員加強清溝。圖／市府環保局提供
新竹市埔頂二路至慈雲路口附近大樓林立，但近來屢有居民陳情飄出惡臭，環保局經三度勘查後確認為知名連鎖咖啡廳的化糞池產生異味，已要求業者改善，並派員加強清溝。圖／市府環保局提供
新竹市埔頂二路至慈雲路口附近大樓林立，但近來屢有居民陳情飄出惡臭，環保局經三度勘查後確認為知名連鎖咖啡廳的化糞池產生異味，已要求業者改善，並派員加強清溝。圖／市府環保局提供
新竹市埔頂二路至慈雲路口附近大樓林立，但近來屢有居民陳情飄出惡臭，環保局經三度勘查後確認為知名連鎖咖啡廳的化糞池產生異味，已要求業者改善，並派員加強清溝。圖／市府環保局提供

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