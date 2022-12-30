快訊

豐原鐵皮違建4死火警 雅速達老闆涉過失致死80萬元交保

「新年快樂」必用！ 快來下載15款LINE期間限定免費貼圖迎接2023

六私校為爭權益摃上教育部 指行政程序充滿瑕疵將提行政救濟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農曆春節桃園計程車每趟加收50 機場排班車加100元

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市計程車春節連假每趟次加50元，圖為臺鐵桃園站廣場排班車。記者鄭國樑／攝影
桃園市計程車春節連假每趟次加50元，圖為臺鐵桃園站廣場排班車。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府交通局今天表示，農曆春節期間計程車除按原訂收費方式，每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元，因應新冠肺炎疫情，搭乘計程車請全程配戴口罩，以保障駕駛與乘客安全。

民眾乘車時間如果跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準，例如上車時間為1月18日深夜11點30分，下車時間為1月19日凌晨1點，仍應依原價收費，不得加價。如果遇司機任意喊價、超收車資或拒載等情形，請記下車牌及發生時間、地點或乘車收據等相關資料，向桃園市政府交通局（1999市民諮詢服務專線，或警察機關03）3325368）檢舉，經查證屬實者，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定舉發。另未依規定配戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治裁罰3000元以上1萬5000元以下罰緩。

交通局表示，桃園市計程車現行運價為1250公尺以下90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時5公里以下累計80秒加收5元；桃園國際機場排班計程車得加收15%停留服務費，起程收費105元，續程收費每200公尺5元加15%，延滯計時收費每80秒加收5元。

今年春節連續假期計程車加收運價實施期間，自112年1月19日（周五）0時至1月29日（周日）24時止，共計11日，實施期間桃園市計程車比照往年按每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。

計程車 桃園 機場

延伸閱讀

台東跨年晚會估湧5萬人 縣府提供交通全攻略

2023桃園跨年道路管制 這些路紅黃線限時10小時可停車

2023台東跨年晚會 縣府交通全攻略出爐

桃園6區長宣誓 副市長蘇俊賓：市民在乎的事用最有效方式做好

相關新聞

「竹科第一排」路口飄惡臭 知名連鎖咖啡廳化糞池釀禍

新竹市埔頂二路至慈雲路口附近大樓林立，有「竹科第一排」之稱，但近來屢有關埔地區居民陳情聞到惡臭，多名議員也接獲陳情向環保...

農曆春節桃園計程車每趟加收50 機場排班車加100元

桃園市政府交通局今天表示，農曆春節期間計程車除按原訂收費方式，每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元...

高虹安上任首跟校長座談 評竹市教育「市場機制失調」

新竹市長高虹安今天趁今年最後一個上班日與各校校長召開教育座談會，多名議員不分政黨也紛紛提出教育建言，包含挹注特色學校資源...

總體檢桃園公共工程 李鴻源：不考慮所有政治因素

桃園市長張善政今天中午記者會宣布3件公共工程優先體檢，市府另組外聘的公共工程體檢委員會總顧問李鴻源強調，公共工程體檢「絕...

當代水墨藝術家張羽30年創作展 竹縣新瓦屋登場

當代水墨藝術家「張羽創造藝術三十年 1987-2017」展覽，即日起在新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區內展出，展出張羽近3...

張善政宣布總體檢公共工程 這3件優先百日交體檢報告

桃園市長張善政兌現競選期間總體檢公共工程政見，今天上午公布總體檢委員人選，由內政部前部長、公共工程委員會前主委李鴻源教授...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。