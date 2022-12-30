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農曆春節桃園計程車每趟加收50 機場排班車加100元
桃園市政府交通局今天表示，農曆春節期間計程車除按原訂收費方式，每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元，因應新冠肺炎疫情，搭乘計程車請全程配戴口罩，以保障駕駛與乘客安全。
民眾乘車時間如果跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準，例如上車時間為1月18日深夜11點30分，下車時間為1月19日凌晨1點，仍應依原價收費，不得加價。如果遇司機任意喊價、超收車資或拒載等情形，請記下車牌及發生時間、地點或乘車收據等相關資料，向桃園市政府交通局（1999市民諮詢服務專線，或警察機關03）3325368）檢舉，經查證屬實者，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定舉發。另未依規定配戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治裁罰3000元以上1萬5000元以下罰緩。
交通局表示，桃園市計程車現行運價為1250公尺以下90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時5公里以下累計80秒加收5元；桃園國際機場排班計程車得加收15%停留服務費，起程收費105元，續程收費每200公尺5元加15%，延滯計時收費每80秒加收5元。
今年春節連續假期計程車加收運價實施期間，自112年1月19日（周五）0時至1月29日（周日）24時止，共計11日，實施期間桃園市計程車比照往年按每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。
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