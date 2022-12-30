高虹安上任首跟校長座談 評竹市教育「市場機制失調」

新竹市長高虹安今天趁今年最後一個上班日與各校校長召開教育座談會，多名議員不分政黨也紛紛提出教育建言，包含挹注特色學校資源、開闢通學專車、穩定教育師資、開闢新學校等。高虹安認為竹市教育問題「市場機制失調」，會持續盤點相關政策，安心通學專車將納入議員建議，代理教師也將在教育部指示下給予完整聘期。

高虹安、教育處長童鳳嬌25日走馬上任，為展現對教育的重視，新竹市政府教育處今天在三民國小舉辦座談會，全市高中、國中小校長與家長團體代表出席，還有14名議員也陸續到場參與，現場安排校長簡報學校特色，包含雙語教育、亮點課程等介紹。

座談會最後由國民黨議員張祖琰、時代力量議員蔡惠婷、民進黨議員劉康彥提出教育建言。張祖琰說議員們重視教育預算「從不砍，反而嫌市府編不夠」，只要市府先溝通，好的政策都會支持，她希望市府重視特色學校發展、留意東區國中不夠念問題。

代理老師出身的蔡惠婷則請命市府，別再讓學校代辦非教育本質的活動，過去市府長期如此，讓學校無法專心課務，並期許市府明年確實開出各校應有的正式缺、補足代理教師聘期，給予合理待遇，讓學校師資穩定、留下好人才，「期待新人新氣象」。

劉康彥則提出教育現場軟硬體建議，希望市府成立實驗教育輔導團、增設通學步道，尤其高市長選前提出要在東區推出安心通學車，但其實北區也有需求，因55號公車2年前停駛，讓許多通勤的學生無車可搭，也建議整合校際課程，迎合108課綱精神。

「新竹市的教育問題可用6個字來說，就是市場機制失調」，高虹安說，教育處長童鳳嬌很勇敢，自己在面談時就「恐嚇」過她，竹市很多教育問題非短時間能解決，像東區人口成長、關埔二期開發等，目前東區學區容納量已不足，都是現實的教育難關。

高虹安說，她過去已承諾要讓教育預算不留用，也會定期開會檢視教育預算是否花在刀口上，目前安心交通車、代理教師聘期給滿都在規畫中，也將推動校校均值化「讓每校都成為首選」，並透露國立的竹中、竹女已提出市立高中的校際課程交流需求。