總體檢桃園公共工程 李鴻源：不考慮所有政治因素
桃園市長張善政今天中午記者會宣布3件公共工程優先體檢，市府另組外聘的公共工程體檢委員會總顧問李鴻源強調，公共工程體檢「絕對非常專業，政治兩字先擺一邊」，不考慮所有政治因素。
張善政受訪時，媒體問如何避免民眾認為這是有政治的目的？
張善政強調將來公布體檢的結果，就會表明純粹是技術的角度（體檢），就讓將來結果自己來說明。
李鴻源和部分委員也出席記者會，委員們大多數是土木工程專家，李鴻源和另一位委員李建中還曾任行政院公共工程主任委員，李建中也是中央大學土木工程、營建管理榮譽教授，出席委員還有中大土木工程系教授、系主任陳世晃、臺大及臺科大電研所兼任教授（台電處長退休）張憲章、桃園市建築師公會前理事長韋多芳、達欣工程前總經理（退休）薛家瑜。
李鴻源表示，張善政市長本身就是土木工程專家，中午記者會也把重點講清楚，選舉期間大家對公共工程有虞慮，張市長上任後因此把總體檢列為優先的施政順序。李鴻源說今天記者會前，公共工程總體檢委員會已經開過兩次會議，大致知道要怎麼樣進行。
李鴻源指出，公共工程體檢委員會要找出到底發生什麼事情，為什麼會發生這些事情，該怎麼辦？如果真有缺失如何補救？他呼籲市府同仁不用擔心，委員們不是找麻煩，而是協助同仁如何把公共工程做好，如何節省公帑，如何讓桃園市民有一個最好，最安全的公共工程，這是委員會成立的目的，第一波選出3件工程優先體檢（文化公園地下停車場、楊梅區公所新大樓、竹圍漁港遊艇碼頭），也希望未來最好的廠商願意和桃園市政府打交道承包公共工程。
李鴻源說，接下來所有委員都有很多事情要做，工程從來沒有簡單，會一一釐清各式各樣的問題，很專業地呈現出來，做得很好的工程會嘉勉，做不好就了解要怎麼樣補救，這也是總體檢的目的。媒體問市政府為什麼要另外組成體檢委員會？李鴻源認為用意為客觀公正，市政府自己體檢難獲民意支持。
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