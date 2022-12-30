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總體檢桃園公共工程 李鴻源：不考慮所有政治因素

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市公共工程體檢委員會成員有兩位行政院公共工程委員會前主委李建中（左）李鴻源（右）。記者鄭國樑／攝影
桃園市公共工程體檢委員會成員有兩位行政院公共工程委員會前主委李建中（左）李鴻源（右）。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天中午記者會宣布3件公共工程優先體檢，市府另組外聘的公共工程體檢委員會總顧問李鴻源強調，公共工程體檢「絕對非常專業，政治兩字先擺一邊」，不考慮所有政治因素。

張善政受訪時，媒體問如何避免民眾認為這是有政治的目的？

張善政強調將來公布體檢的結果，就會表明純粹是技術的角度（體檢），就讓將來結果自己來說明。

李鴻源和部分委員也出席記者會，委員們大多數是土木工程專家，李鴻源和另一位委員李建中還曾任行政院公共工程主任委員，李建中也是中央大學土木工程、營建管理榮譽教授，出席委員還有中大土木工程系教授、系主任陳世晃、臺大及臺科大電研所兼任教授（台電處長退休）張憲章、桃園市建築師公會前理事長韋多芳、達欣工程前總經理（退休）薛家瑜。

李鴻源表示，張善政市長本身就是土木工程專家，中午記者會也把重點講清楚，選舉期間大家對公共工程有虞慮，張市長上任後因此把總體檢列為優先的施政順序。李鴻源說今天記者會前，公共工程總體檢委員會已經開過兩次會議，大致知道要怎麼樣進行。

李鴻源指出，公共工程體檢委員會要找出到底發生什麼事情，為什麼會發生這些事情，該怎麼辦？如果真有缺失如何補救？他呼籲市府同仁不用擔心，委員們不是找麻煩，而是協助同仁如何把公共工程做好，如何節省公帑，如何讓桃園市民有一個最好，最安全的公共工程，這是委員會成立的目的，第一波選出3件工程優先體檢（文化公園地下停車場、楊梅區公所新大樓、竹圍漁港遊艇碼頭），也希望未來最好的廠商願意和桃園市政府打交道承包公共工程。

李鴻源說，接下來所有委員都有很多事情要做，工程從來沒有簡單，會一一釐清各式各樣的問題，很專業地呈現出來，做得很好的工程會嘉勉，做不好就了解要怎麼樣補救，這也是總體檢的目的。媒體問市政府為什麼要另外組成體檢委員會？李鴻源認為用意為客觀公正，市政府自己體檢難獲民意支持。

李鴻源強調公共工程總體檢排除所有政治因素。記者鄭國樑／攝影
李鴻源強調公共工程總體檢排除所有政治因素。記者鄭國樑／攝影

李鴻源 桃園市長 張善政

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