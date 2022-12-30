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當代水墨藝術家張羽30年創作展 竹縣新瓦屋登場

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
國際知名的當代水墨藝術家張羽集結30年創作精華，在竹縣新瓦屋舉辦「張羽創造藝術三十年 1987-2017」展覽。圖／縣府提供
國際知名的當代水墨藝術家張羽集結30年創作精華，在竹縣新瓦屋舉辦「張羽創造藝術三十年 1987-2017」展覽。圖／縣府提供

當代水墨藝術家「張羽創造藝術三十年 1987-2017」展覽，即日起在新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區內展出，展出張羽近30年來各階段的精彩作品，現場也透過相關錄像與裝置，明（2023）年1月31日前都可親臨遊覽張羽的創作世界。

縣府文化局長李安妤表示，張羽為國際知名的當代水墨藝術家，曾參與過威尼斯雙年展及許多國際大展，作品屢為國內外重要機構收藏；張羽1959年出生於中國天津，畢業於天津工藝美術學院，他不僅創作藝術，亦曾長期擔任畫社編輯，所學融貫中西，並引領90年代中國藝壇著名的「實驗水墨」運動。

張羽持續探索「水墨藝術」本質，各階段不同系列作品之間，脈絡相承卻又擁有各自清晰獨立面貌。80年代以極簡約線條思索水墨當代可能性的「極簡」系列；90年代則以濃墨皴擦層層積疊，藉留白形成的光感，進而構築獨特畫面的「靈光」系列；到捨棄傳統筆墨，以手指沾墨或單純沾水，摁押於宣紙上，讓圓點般的指印佈滿畫面的「指印」系列。

張羽系列創作而後轉為探索水墨本質的「上墨」、「上水」以及最後「上茶」等系列，他將水、墨或茶上於宣紙，或透過裝置媒介讓宣紙自行吸收水或墨，使紙面自然形成各種有趣圖像，反映對水墨本質探索。

張羽在2017年就曾在新瓦屋老公廳進行大型戶外「上水」地景裝置藝術，以及在一諾藝術展場以東方美人茶所創作的新竹「上茶」系列，反映出創作生命中與新竹在地的緣分與連結。

這次展出張羽30年來各期的精彩作品，除紙上創作，也包含數段影音錄像，呈現他在各地上墨、上水等「行為藝術」過程，同時復刻當年在新瓦屋一諾藝術上茶的裝置作品，展出積累層層茶痕而充滿獨特美感的茶碗。展覽從即日起到明年1月31日為止，每天早上11點起至18時開放參觀，公休日為每周一及1月21日到1月29日春節休館。

周日11時至18時開放參觀，一諾藝術展館每周一休館，1月21日至1月29日時逢春節休館。

「張羽創造藝術三十年 1987-2017」展覽，即日起到明年1月31日在新竹縣新瓦屋展出。圖／縣府提供
「張羽創造藝術三十年 1987-2017」展覽，即日起到明年1月31日在新竹縣新瓦屋展出。圖／縣府提供

新竹 藝術家 春節

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