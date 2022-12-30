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張善政宣布總體檢公共工程 這3件優先百日交體檢報告

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政除了公布優先體檢的公共工程，也強調工程要做到「如質、如期、如預算」。記者鄭國樑／攝影
張善政除了公布優先體檢的公共工程，也強調工程要做到「如質、如期、如預算」。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政兌現競選期間總體檢公共工程政見，今天上午公布總體檢委員人選，由內政部前部長、公共工程委員會前主委李鴻源教授擔總召集人，張善政並宣布3項公共工程優先體檢，就職百日內會有調查結果。

3項公共工程為平鎮區文化公園地下停車場工程坍塌（2020年4月30日，1死2傷）、楊梅區公所新建行政大樓與停車場（2021年施工期間上浮）、大園區竹圍漁港遊艇碼頭（2022啟用後不明原因破損無法停靠）。

張善政受訪時，媒體問選舉時談的國民運動中心、新總圖工程問題，為什麼沒有擺在這三個工程裡面？還是後面會繼續體檢？張善政表示國民運動中心後面也會排入，委員們討論後先列出上面3個公共工程，過去大家關注的案子也都會陸續體檢。

媒體再問八德國民運動中心隔音板塌落事件，張善政表示當時鄭文燦市長在任的時候有說明，指天花板在固定、鎖定的時候沒有做得很落實，這個理由他上任後討論認為初步覺得可以接受，失誤的嚴重性比不上今天提出來這3個公共工程。

張善政強調，不排除將來再看八德國民運動中心的時候，檢視鄭文燦任內提出的這個理由是不是夠完整、夠扎實，目前是初步覺得理由是可以接受的。至於新的總圖書館，張善政說明目前工程並還沒有出現問題，而是一些規章的問題，所以將來也會體檢，但不是在第一波。

張善政受訪時，強調就職百日內要交出工程總體檢成績，也是列出3件工程的主因之一，目標就是百日之內要出來。

張善政強調對公共工程要求的3個目標是「如質、如期、如預算」，就是工程的品質要達標，工期安設定時間完成盡量不拖延，預算盡量不追加，面對現在的大環境，要達成這3個目標有非常大的挑戰，尤其是工料飛漲、勞工短缺導致工程標不出去，或標出以後物料飛漲，要有補救制度，但是「如質」是自己能掌握的，所以現在要檢討為什麼工程會出問題，能掌握在自己手上的就要掌好，要給市民高品質的公共工程環境。

張善政說明就職百日內會有公共工程總體檢報告，委員會總召李鴻源（右）、李建中教授（左）都是知名專家，兩人都曾任行政院公共工程主委。記者鄭國樑／攝影
張善政說明就職百日內會有公共工程總體檢報告，委員會總召李鴻源（右）、李建中教授（左）都是知名專家，兩人都曾任行政院公共工程主委。記者鄭國樑／攝影
張善政宣布啟動公共工程總體檢，部分委員出席記者會。記者鄭國樑／攝影
張善政宣布啟動公共工程總體檢，部分委員出席記者會。記者鄭國樑／攝影

張善政

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