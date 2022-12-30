快訊

中職／Thank you洪總！悍將說了再見 下一站一路向南？

曾被柯罵誰家的狗！民眾黨中評會主委林恕暉退黨： 到了該分手時候

西太后辭世！「從小學老師→龐克教母」連慾望城市凱莉都穿她的婚紗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台1線通霄隧道改善工程剛完工 明年造橋隧道登場改善

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台13甲線造橋一、二號隧道改善工程，公路總局將列入明年計畫動工。記者吳傑沐／攝影
台13甲線造橋一、二號隧道改善工程，公路總局將列入明年計畫動工。記者吳傑沐／攝影

公路總局今年下半年施作台1線通霄隧道改善工程，包商近日完工後今天恢復雙向正常通行，同時也再傳好消息，經本月中旬辦理現場履勘，台13甲線造橋一、二號隧道也列入112年度計畫施辦，最慢112年底前完成修繕。

台1線通霄隧道改善工程近日完工，包商昨午陸續將南下隧道內車道分向及封閉的北上隧道交通錐、告示牌等逐一撤離，今天上午恢復雙向正常通行。

另外，台13甲線造橋一、二號隧道建成迄今已逾25年，因年久失修多處有滲水情形，隧道內燈光昏暗、牆面斑駁等問題，不但大大降低公路服務品質，更影響到相關用路人權益。

公路總局苗栗工務段表示，為延長隧道使用壽命及提高公路隧道用路安全效益，本月16日上午辦理現場履勘後，將造橋一、二號隧道列入112年度計畫，施辦改善工程，近期會委託專家學者為改善隧道研考相關工程需求，最慢於112年底前完成修繕。

台13甲線造橋隧道建成迄今已逾25年，已有多處滲水情形，且隧道內燈光昏暗、牆面斑駁等問題。記者吳傑沐／攝影
台13甲線造橋隧道建成迄今已逾25年，已有多處滲水情形，且隧道內燈光昏暗、牆面斑駁等問題。記者吳傑沐／攝影

告示牌

延伸閱讀

通霄海濱路人行道被停車爭議不斷 會勘後決議規畫改善

苗栗通霄上百坪家具工廠全面燃燒 成品、材料付之一炬

元旦假期國境之南人車湧現 東港警教你替代道路怎麼走

苗縣通霄秘境落羽松紅了 攝影玩家分享美照吸睛

相關新聞

當代水墨藝術家張羽30年創作展 竹縣新瓦屋登場

當代水墨藝術家「張羽創造藝術三十年 1987-2017」展覽，即日起在新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區內展出，展出張羽近3...

張善政宣布總體檢公共工程 這3件優先百日交體檢報告

桃園市長張善政兌現競選期間總體檢公共工程政見，今天上午公布總體檢委員人選，由內政部前部長、公共工程委員會前主委李鴻源教授...

台1線通霄隧道改善工程剛完工 明年造橋隧道登場改善

公路總局今年下半年施作台1線通霄隧道改善工程，包商近日完工後今天恢復雙向正常通行，同時也再傳好消息，經本月中旬辦理現場履...

教育部校園跑道改善專案 第二波苗栗海線7校獲補助

教育部自去年起推行校園跑道改善專案，第一波苗栗海線地區經立委陳超明爭取，共有16所中小學獲得補助，部分學校均已陸續完工啟...

2022-IEYI世界青少年創客發明展 竹縣2金1銀「金」厲害

新竹縣興隆國小、竹仁國小、東興國中、成功國中、康乃薾美國學校共5校7生，日前代表我國參加「2022-IEYI世界青少年創...

桃園6區長宣誓 副市長蘇俊賓：市民在乎的事用最有效方式做好

桃園市政府今天上午在桃園市綜合會議廳，舉行新任區長聯合宣誓典禮，由副市長蘇俊賓代表擔任監誓人，宣誓的區長有桃園區長陳玉明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。