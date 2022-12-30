台1線通霄隧道改善工程剛完工 明年造橋隧道登場改善

公路總局今年下半年施作台1線通霄隧道改善工程，包商近日完工後今天恢復雙向正常通行，同時也再傳好消息，經本月中旬辦理現場履勘，台13甲線造橋一、二號隧道也列入112年度計畫施辦，最慢112年底前完成修繕。

台1線通霄隧道改善工程近日完工，包商昨午陸續將南下隧道內車道分向及封閉的北上隧道交通錐、告示牌等逐一撤離，今天上午恢復雙向正常通行。

另外，台13甲線造橋一、二號隧道建成迄今已逾25年，因年久失修多處有滲水情形，隧道內燈光昏暗、牆面斑駁等問題，不但大大降低公路服務品質，更影響到相關用路人權益。