2022-IEYI世界青少年創客發明展 竹縣2金1銀「金」厲害

新竹縣興隆國小、竹仁國小、東興國中、成功國中、康乃薾美國學校共5校7生，日前代表我國參加「2022-IEYI世界青少年創客發明展」，以「護眼神器」、「智能二合一手扶梯消毒機」、「健康廚房e點零」作品，為新竹縣抱回2金1銀佳績。

縣府教育局表示，獲得金牌的發明之一「智能二合一手扶梯消毒機」是由David Toyne老師指導的新竹康乃薾美國學校學生邱議德、邱寶萱共同研發；作品發想源自他們因觀察捷運站、大型展場、百貨公司等手扶梯的手扶帶上隱藏許多傳染病毒及細菌，防疫期間雖有人工定時消毒，但浪費人力和金錢，還可能因人為操作不當影響效果，因此透過設計高功能兼具定時殺菌的消毒機，期望達到事半功倍又可以減少人力及金錢支出的智能小幫手。

同樣勇奪金牌獎的「護眼神器」，是由竹仁國小張家祐、成功國中張詠晴姊弟、以及興隆國小羅珮芯共同發明，由宋慧敏、徐志宇、翁麗容3位老師共同指導；3位學生興趣相投，時常組隊參加各種科學競賽，利用各自在程式設計、專題研究、美術設計等優點，設計出有趣且實用的各項作品，3人團隊默契十足並對科學和發明充滿熱情，未來會持續投入發明與科學創作領域。

「健康廚房e點零」則獲得銀牌並取得專利證明，東興國中張宸睿、成功國中劉宸宇，以及興隆國小羅珮芯3人，因發現家中長輩經常在煮飯料理時不開抽油煙機，導致罹患肺癌機率增加，也常因為忘記關爐火，置身危險中，因此決定要發明一個可以提醒長輩要開抽油煙機的裝置，也獲得世界賽的肯定。