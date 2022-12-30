2022-IEYI世界青少年創客發明展 竹縣2金1銀「金」厲害
新竹縣興隆國小、竹仁國小、東興國中、成功國中、康乃薾美國學校共5校7生，日前代表我國參加「2022-IEYI世界青少年創客發明展」，以「護眼神器」、「智能二合一手扶梯消毒機」、「健康廚房e點零」作品，為新竹縣抱回2金1銀佳績。
縣府教育局表示，獲得金牌的發明之一「智能二合一手扶梯消毒機」是由David Toyne老師指導的新竹康乃薾美國學校學生邱議德、邱寶萱共同研發；作品發想源自他們因觀察捷運站、大型展場、百貨公司等手扶梯的手扶帶上隱藏許多傳染病毒及細菌，防疫期間雖有人工定時消毒，但浪費人力和金錢，還可能因人為操作不當影響效果，因此透過設計高功能兼具定時殺菌的消毒機，期望達到事半功倍又可以減少人力及金錢支出的智能小幫手。
同樣勇奪金牌獎的「護眼神器」，是由竹仁國小張家祐、成功國中張詠晴姊弟、以及興隆國小羅珮芯共同發明，由宋慧敏、徐志宇、翁麗容3位老師共同指導；3位學生興趣相投，時常組隊參加各種科學競賽，利用各自在程式設計、專題研究、美術設計等優點，設計出有趣且實用的各項作品，3人團隊默契十足並對科學和發明充滿熱情，未來會持續投入發明與科學創作領域。
「健康廚房e點零」則獲得銀牌並取得專利證明，東興國中張宸睿、成功國中劉宸宇，以及興隆國小羅珮芯3人，因發現家中長輩經常在煮飯料理時不開抽油煙機，導致罹患肺癌機率增加，也常因為忘記關爐火，置身危險中，因此決定要發明一個可以提醒長輩要開抽油煙機的裝置，也獲得世界賽的肯定。
獲銀牌並取得專利證明的「健康廚房e點零」，則是發想於對自然科學有興趣的東興國中張宸睿同學與成功國中的劉宸宇及興隆國小羅珮芯三位同學。他們發現家裡長輩常常煮飯時不開抽油煙機，導致得到肺癌的機率增加，也常常因為忘記關火，潛藏火災危機，透過這項發明貼心提醒長輩要開抽油煙機的裝置。
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