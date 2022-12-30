桃園6區長宣誓 副市長蘇俊賓：市民在乎的事用最有效方式做好

桃園市政府今天上午在桃園市綜合會議廳，舉行新任區長聯合宣誓典禮，由副市長蘇俊賓代表擔任監誓人，宣誓的區長有桃園區長陳玉明、中壢區長李日強、平鎮區長呂緣、八德區長蔡豊展、龜山區長王雅芝、新屋區長鄭詩鈿，6人已經在25日市長張善政就職同一天奉派就任，民政局今天另外辦宣誓典禮，承接未來區政推動的使命。

副市長蘇俊賓主持宣誓典禮表示，區政為市政的延續，區公所是跟市民接觸最多的單位，因此區公所不只扮演市政府的手、腳也扮演耳、眼的角色展現行政效率，第一時表現手、腳為民服務的效率，也用眼耳傾聽民意，把市民最在乎的事用最有效的方式做好。