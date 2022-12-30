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桃園6區長宣誓 副市長蘇俊賓：市民在乎的事用最有效方式做好

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓副市長（前排左5）和民政局長、主管與來賓合照祝賀區長就職。記者鄭國樑／攝影
蘇俊賓副市長（前排左5）和民政局長、主管與來賓合照祝賀區長就職。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府今天上午在桃園市綜合會議廳，舉行新任區長聯合宣誓典禮，由副市長蘇俊賓代表擔任監誓人，宣誓的區長有桃園區長陳玉明、中壢區長李日強、平鎮區長呂緣、八德區長蔡豊展、龜山區長王雅芝、新屋區長鄭詩鈿，6人已經在25日市長張善政就職同一天奉派就任，民政局今天另外辦宣誓典禮，承接未來區政推動的使命。

副市長蘇俊賓主持宣誓典禮表示，區政為市政的延續，區公所是跟市民接觸最多的單位，因此區公所不只扮演市政府的手、腳也扮演耳、眼的角色展現行政效率，第一時表現手、腳為民服務的效率，也用眼耳傾聽民意，把市民最在乎的事用最有效的方式做好。

蘇俊賓、民政局長劉思遠表示，區政是市政的延伸，區政績效也是市政績效的彰顯，各新任區長都具豐沛的行政歷練，資歷完整且勇於任事，期勉新任區長積極配合市府推動各項建設，促進地方和諧為地方做出更多貢獻，讓桃園展現不同風貌。區長就是與民溝通的橋梁，做好為民服務，未來新市府團隊兼顧各項建設，開源節流，將經費使用在市民最需要的地方，讓桃園可以更多元、更團結、更別具魅力的迎向新時代。

桃園市6位區長宣誓後和副市長、民政局長與其他區長合影。記者鄭國樑／攝影
桃園市6位區長宣誓後和副市長、民政局長與其他區長合影。記者鄭國樑／攝影

桃園 蘇俊賓

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